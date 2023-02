Csecsen katonák erőszakoltak meg egy orosz riporternőt Ukrajnában

A közösségi médiában nagy port kavart Olga Zenkova esete, amiről végül olasz és német portálok is beszámoltak, a hírt pedig senki sem cáfolta. Az orosz NTV propagandaadó a zaporizzsjai régióhoz tartozó, az orosz erők által megszállt Melitopolba küldte stábját. Tagjaira vacsora közben, a szállodai étteremben támadtak egyenruhás, marcona katonák, akik tudósítások szerint az Ahmat-zászlóalj katonáiként mutatkoztak be.

A férfit, Artyom Epifanov operatőrt annyira megverték, hogy a kórházban kötött ki. Ide került később az újságírónő is, Olga Zenkova, akiről az orvosok megállapították, hogy módszeresen és többször megerőszakolták – írta az Il Mattino.

Az Ahmat-zászlóalj tagjai a rettegett csecsenek.

A riporter, Olga Zenkova 1983. július 21-én született Jekatyerinburgban. Televíziós műsorvezető, az NTV csatorna egyik ismert arca. Ukrajna az orosz propaganda terjesztése miatt szankciókkal sújtotta – emlékeztetett az olasz lap. Ennél váratlanabb fordulat, hogy a bántalmazók és erőszakoskodók egyike Haszan Ibrahimov, a csecsen hadúr, Ramzan Kadirov unokaöccse.

A nagyhatalmú csecsen vezető, Putyin elnök megbízható szövetségese tavaly szeptemberben személyesen lengette be visszavonulását, hogy aztán önmagát megcáfolva azóta is a posztján maradjon.

Unokaöccsének a neve sem először szerepel a hírekben. Decemberben a 2014 óta orosz ellenőrzés alatti krími Szimferopolban, szintén egy étteremben megvert egy fiatalembert, aki barátnője védelmére kelt – idézte fel a német Bild.

Ibrahimov ezúttal Olga Zenkovát szemelte ki magának.

