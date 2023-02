Rettegtek a rendőröktől, akik egy közlekedési szabálysértés miatt vertek agyon egy embert

Egy rendőri egység tagjait vádolták meg egy amerikai férfi, Tyre Nichols brutális meggyilkolásával. Most kiderült, hogy a lakosok szerint az utcai bűnözés visszaszorítására felállított egység már korábban is nagyon erőszakosan viselkedett velük szemben.

Mint megírtuk, a 29 éves amatőr fotóst, Tyre Nicholst hetekkel ezelőtt verték agyon az egyenruhások Memphis városában. Először kirángatták az autójából, majd verték és rugdosták a férfit, aki könyörgött nekik, hogy engedjék haza. Az áldozat néhány nap múlva meghalt a kórházban. Az esetről azóta néhány felvétel is előkerült, a rendőrök ellen pedig vizsgálat folyik.

A The New York Times most egy részletes riportot közölt az esetről. Mint írták, a Memphisi Rendőrkapitányság kiemelt Scorpion egységének tagjai 14 hónapon át fenyegetően járőröztek a város utcáin, a célpontnak kiszemelt emberek felé száguldottak, kiugrottak a Dodge Chargerekből, és üvöltöztek azokkal, akiket eljárás alá vontak, hogy szálljanak ki a járművükből, feküdjenek a földre.

Az amerikai lap cikke szerint ezt tették a 28 éves Damecio Wilbournnal és testvérével is, amikor tavaly februárban egy lakóház előtt parkoltak le. Körbefogták a 32 éves Davitus Collier-t, aki májusban sört akart venni az apjának. A múlt hónapban pedig a 22 éves Monterrious Harris-t verték meg egy lakópark előtt: a férfi – állítása szerint – egyszerűen csak az unokatestvérével akart találkozni.

Ezek az incidensek általában valami apróság miatt kezdődtek − valakinek sötétített ablak volt az autóján, nem kötötte be a biztonsági övet, törött volt a hátsó lámpája vagy repedt volt a szélvédője −, és gyakran végződtek azzal, hogy a rendőrök illegális kábítószert, be nem jegyzett fegyvereket, lopott autókat vagy körözött személyeket találtak. Az interjúk és a feljegyzések szerint taktikájuk agresszív lehetett:

az őrizetbe vételkor gumibotot, paprikaspray-t, sokkolót, vagy egyszerűen az öklüket használták.

Az áldozatok közül az említett Wilbourn azt mondta, hogy a Scorpion egység rendőrei az autóhoz vágták. A megrémült Colliert üldözték, és végül paprikaspray-vel arcon fújták. Amikor Harrist kirángatták az autójából, elmondása szerint olyan súlyosan megverték, hogy zúzódásokat szenvedett és az arca is feldagadt.

A város lakói nem lepődtek meg

A több tucatnyi helyi lakossal készített interjúk szerint a Scorpion 2021 novembere óta többször is megfélemlítette, zaklatta az embereket, és erőszakosan lépett fel velük szemben. A várost ilyen előzmények után megdöbbentette Nichols halála, de nem érte meglepetésként.

A lakosok szerint a rendőrök jelenléte félelmet keltett azokban a túlnyomórészt szegények által lakott városrészekben, ahol járőröztek. A dokumentumok tanúsága szerint

elsősorban fekete férfiak voltak a célpontjaik.

A The New York Times által vizsgált iratok szerint az egység által letartóztatottak mintegy 90 százaléka fekete bőrű volt − ez jóval magasabb, mint a város lakosságának 65 százalékát kitevő fekete bőrűek aránya. Memphis fekete lakosai az elmúlt hét év adatai szerint háromszor nagyobb valószínűséggel voltak kitéve fizikai erőszaknak a rendőrök részéről, mint a fehérek.

„A rendőrök itt úgy járőröznek, mint a vadászkutyák”− mondta az egyik helyi lakos, Lareta Johnson Ray, akinek családtagjai erőszakos összetűzésbe keveredtek az egység tisztjeivel, miután tavaly nyáron elmenekültek előlük. Ray szerint az egység „terrorizálta a várost”, és Nichols a halálát okozó intézkedés „nem az első alkalom volt, hogy megvertek valakit”. A megkérdezettek szerint az erőszak alkalmazása nem mindig volt visszafogott. Néhányan azt állították, hogy zúzódásos sérüléseket szenvedtek. Az egyik férfi ügyvédje szerint ügyfelének eltörték az állkapcsát.

A Nichols halálával vádolt rendőrök közül kettő korábban már fegyelmit is kapott, miután erőszakot alkalmaztak, és a személyi aktájuk szerint nem nyújtották be az ilyenkor szükséges dokumentumot. Az egyik esetben egy nő jelentette, hogy a rendőrök megverték, és odavágták egy járőrkocsihoz.

A város vezetése eddig büszke volt az eredményekre

A városi tisztviselők számára a Skorpió egység által szinte naponta végrehajtott letartóztatások és lefoglalások azt jelezték, hogy az egység teljesítette feladatát a városban, ahol 2021-ben több mint 300 gyilkosság történt, ami rekordnak számít. A város hamarosan elkezdte reklámozni az egység hatékonyságát:

a memphisi rendőrség a Facebookon megemlítette az egység szerepét a kiemelt ügyekben, és gyakran posztolt fotókat a rendőrök által lefoglalt tárgyakról.

Most viszont a rendőrség nem válaszolt a Scorpion korábbi letartóztatásairól, valamint az egység működését szabályozó képzésről és irányelvekről szóló kérdésekre, és nem hozta nyilvánosságra az egységgel szemben beadott korábbi állampolgári panaszokat sem. Az egység tagjai közül sokan továbbra is a rendőrségnél szolgálnak, és nem világos, hogy hányan alkalmazták azokat az agresszív módszereket, amelyeket a letartóztatottak az interjúkban részleteztek.

Michalyn Easter-Thomas, a városi tanács tagja egyenesen azt állította: csak Tyre Nichols halála után hallott az egység módszereiről.

Bárcsak hamarabb megtudtuk volna

− mondta. Aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy az egység nyilvánvalóan a kisebb szabálysértések miatt megállított emberekre összpontosított, és elmondta, hogy javasolni fogja az olyan közlekedési szabálysértések miatti intézkedések betiltását, mint a hiányzó féklámpa vagy a forgalmi engedély hiánya.

Gyakran nem is azonosították magukat

A lakosok a Scorpion-csapatokat az autóikról ismerhették fel: néha jelzéssel rendelkező rendőrautók voltak, de gyakran jelöletlen Dodge Chargerből álló konvojokban közlekedtek. Mike Scholl ügyvéd, akinek több ügyfelét is letartóztatta az egység, azt mondta, hogy a problémát a rendőrök gyakran durva intézkedése jelentette, és az volt a benyomása: gyakran úgy tűnt, hogy csak a bajt keresik.

Ha megállítottak valakit, és semmit sem találtak, akkor kitaláltak valamit

− mondta az ügyvéd.

A memphisi lakosok szerint az egység mindig hasonló forgatókönyvet követett: Észrevettek valami kisebb szabálysértést, kiugrottak a kocsiból, és elkezdtek parancsokat kiabálni. Néhányan azt mondták, hogy a rendőrök nem adtak magyarázatot arra, hogy mit követtek el, ami zavart okozott, és néha azt eredményezte, hogy ellenálltak az intézkedésnek.

Így zajlott a gyakorlatban a terrorizálás

A megkérdezettek közül néhányan azt mondták, hogy puszta félelemből próbáltak elmenekülni.

Tényleg megrémültem. Bárki lehetett volna, nem azonosították magukat, nem kapcsoltak be szirénát

− mondta erről Damecio Wilbourn. Közlése szerint ő és testvére, Romello Hendrix, egy feltörekvő rapper, épp egy klipforgatásra készültek a barátaikkal, és éppen a felszerelésüket pakolták ki a kocsijukból, amikor körbevették őket a Chargerekkel.

A testvérek elmondása szerint két rendőr ugrott ki az autóból, és azt kérdezték, hogy mit keresnek a lakóparkban. Pillanatokkal később Wilbourn elmondása szerint egy rendőr a kocsijához vágta őt, majd még többen vették körül. Az egyikük ezután megemlítette, hogy marihuána szagot érzett. Amikor átkutatták az autót, egy uncia (28 gramm) marihuánát és egy töltött pisztolyt találtak, amelyről Hendrix azt mondta: legálisan szerzett volt nála, amelyet védelmi célból hozott magával.

Hendrixet ezután letartóztatták fegyver és kábítószer birtoklása miatt. A testvérek ellen felhozott összes vádat végül ejtették, ami szerintük alátámasztotta érvelésüket, miszerint indokolatlanul állították meg őket.

(Borítókép: Tyre Nichols, akit ötrendőr bántalmazott egy útellenőrzés során január 7-én a Tennessee állambeli Memphisben. Fotó: Joseph Prezioso / AFP)