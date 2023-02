BL-győztes magyar csapat rekedt Törökországban

„Zajlik a kormányülés, azonban egy külpolitikai témával kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni. Törökországból továbbra is rendkívül szomorú híreket kapunk az elmúlt órákban lezajlott földrengés következményei kapcsán. Talán 80-90 évvel ezelőtt volt egy ennél jelentősebb és súlyosabb földrengés, ez minden bizonnyal Törökország közelmúltbeli történelmének második legsúlyosabb következményekkel járó földrengéssorozata, hiszen utórengéseket Törökország területének különböző pontjairól azóta is jelentenek” – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter hétfő délután fél 3-kor. A külügyminiszter élő Facebook-videójában hangsúlyozta: imént beszélt török külügyminiszter-kollégájával, kifejezte részvétüket a több mint ezer eddig ismertté vált halálos áldozat miatt.

Jelezte, hogy Magyarország továbbra is kész minden segítséget megadni annak érdekében, hogy sikeres legyen a túlélők utáni kutatás és aztán a sebesültek ellátása, illetve a sérült infrastruktúra helyreállítása. Szijjártó Péter elmondta, az ankarai nagykövetségen is érzékelhető volt a földrengés vagy utórengés, a nagykövet elrendelte az épület kiürítését egy átmeneti időre. A külügyminisztérium statikust küldött annak érdekében, hogy megvizsgálja az épületet, és szakmai álláspontot mondjon az állapotáról.

Folyamatosan tartják a kapcsolatot a Törökországban lévő magyarokkal

„Jeleztük a Törökországban tartózkodó magyar állampolgároknak, akik közül 213 jelentkezett konzuli védelemre, hogy az ország mely területeit ne látogassák. Egy olyan magyar személyről van egyelőre tudomásunk, aki a katasztrófa sújtotta területen tartózkodik, vele folyamatos a kapcsolat. Azt kérem, ha van olyan magyar állampolgár, akiről tudomásuk van, hogy katasztrófa által sújtott területen van, jelezzék! A konzuli védelemre jelentkezettek között egyelőre ilyen személy nincs” – mondta a külügyminiszter, aki hozzátette:

A Győri ETO női kézilabdacsapata tartózkodik Törökországban, velük a nagykövetség folyamatos kapcsolatban van, az esti órákban Isztambulból fognak hazautazni, illetve a Ferencváros korosztályos labdarúgócsapata tartózkodik még edzőtáborban az országban, ők a tervek szerint a hét második felében érkeznek haza, velük is folyamatos a kapcsolattartás.

A külügyminiszter elmondta, hogy a katasztrófavédelem koordinálásában létrejött az az ötvenfős kutatóalakulat, amelynek soraiban hat orvos is található, akik még ma elindulnak Törökországba. A legfontosabb most az, hogy a romok alatt rekedteket megtalálják és megmentsék. A külügyminisztérium ennek érdekében több civil és segélyszervezettel is felvette a kapcsolatot, kapacitásukat lejelentették. Szijjártó Péter végezetül elmondta: Szíria területein is pusztító volt a földrengés, több közösséggel is kapcsolatban állnak, az elkövetkezendő napokban az ő segítségüket is napirenden tartják.

Hatalmas pusztítás Törökországban és Szíriában

Több erős földrengés is megrázta Törökországot és Szíriát hétfő hajnalban, a legnagyobb rengésnél 7,8-as erősséget mértek, majd nem sokkal fél 12 előtt újabb erős, 7,7-es magnitúdójú földmozgást észleltek Törökországban. A tragédiában már több mint 2300-an haltak és 2600-en sérültek meg.

A török hatóságok 4-es szintű vészhelyzetet hirdettek, ami azt jelenti, hogy nemzetközi segítséget kérnek a mentéshez.

A rengések Szíria északi részét is sújtották, a beszámolók szerint Aleppóban is több ház összedőlt. Az AFP hírügynökség szerint halálos áldozatok száma már több mint 783-ra emelkedett Szíriában, míg a sérülteké 1000-re.

