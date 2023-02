Vlagyimir Putyin világéletében óvta magánéletét, családjáról, gyerekeiről alig-alig beszélt nyilvánosan. 2013-ban a sajtó előtt jelentette be feleségével közösen, hogy 30 év házasság után elválnak. Volt neje azóta nemcsak újra férjhez ment egy nála húsz évvel fiatalabb üzletemberhez, hanem jól is sáfárkodott vagyonával.

Ljudmila Putyina, aki hat évvel fiatalabb az orosz elnöknél, Kalinyingrádban született. Pályája elején sok mindenhol megfordult, volt postás, nővér, esztergályostanonc, majd légiutas-kísérő. Miután hozzáment Putyinhoz, a nyolcvanas években elvégezte a Leningrádi Állami Egyetem újlatin nyelvek szakát. Franciául, spanyolul és németül beszél. Férjével 1986–1990-ig Drezdában éltek, ahol Putyin a KGB egyik hírszerző rezidenseként dolgozott. Két lányuk van, Katyerina és Marija.

Házasságuk vége felé már gyakran röppentek fel pletykák, amelyek szerint elhidegültek egymástól, és nem is élnek együtt. Amikor Putyin elnök, illetve kormányfő lett, akkor is csak a legritkább alkalmakkor mutatkozott férje oldalán, inkább kulturális és jótékonysági munkát végzett. Válásuk óta szinte teljesen eltűnt a médiából. Az is csak utólag derült ki, hogy a válás után nem sokkal hozzáment a nála húsz évvel fiatalabb üzletemberhez, Artur Ocseretnijhez, aki egyébként triatlonista és gyakori résztvevője az Ironman-megmérettetéseknek. Az asszony felvette férje nevét, így ma már Ljudmila Ocseretnaja néven él.

Putyin rokont nem hagy az út szélén

Még Putyinnal kötött házassága vége felé kezdett el foglalkozni kulturális témákkal, és létrehozott egy alapítványt is az orosz nyelv ápolása érdekében. Hogy, hogy nem, az alapítvány Moszkva belvárosában, kőhajításnyira a Kremltől megszerzett egy állami ingatlant. Azt a történelmi épületet, amelyet egykoron, még a szovjet idők előtt az orosz arisztokrácia lakta, hiszen Lev Tolsztoj orosz író nagyapjáé volt. Állami beruházás keretében felújították, sőt még két emeletet is ráhúztak.

Ljudmila jól sáfárkodott: amikor az ingatlan egy részét kiadta, a bérleti díjakból kemény milliókat tett zsebre. A Reuters oknyomozásából kiderült, hogy a bérlők egy 2014-ben alapított cégnek utalják a bérleti díjat. A vállalkozás teljes egészében egy személy tulajdonában van, őt pedig úgy hívják, hogy Ljudmila Alekszandrovna Skrebnyeva – ez Putyin volt feleségének leánykori neve.

Gyorsan bővülő ingatlanportfólió

Az ismerkedés és a házasságkötés közötti időben kezdett szaporodni az Ocseretnij-ingatlanvagyon. A Politico hetekig tartó nyomozás után bukkant rá egy Marbellán eladásra kínált luxusingatlanra. Ocseretnij két házat vett, az egyiket még 2011-ben 800 ezer euróért, a másikat pedig 2014-ben nagyjából egymillió euróért. A Costa del Sol amúgy is felkapott, sok ismert embernek van tulajdona a környéken, köztük Hugh Grantnak, de a néhai Sean Connery is birtokolt egyet, vagy említhetjük a Szíriát irányító Aszad családot is. Állítólag Putyin elnök lélegzetelállító nyaralója is nem messze Marbellától található, La Zagaletában.

A mintegy 140 ezres városkában háromezer orosz él legális tartózkodási engedéllyel. Egy 2013-as spanyol törvény ugyanis tartózkodási engedélyt biztosít azoknak a külföldieknek, akik legalább 500 ezer euróért vásárolnak a spanyol ingatlanpiacon. Ez pedig együtt jár a szabad belépéssel az Európai Unió területére, valószínűleg ez is nyomós indok volt a spanyol ingatlanvásárlásnál.

Felmerül a kérdés, hogy Ocseretnijék vajon most miért árulják marbellai ingatlanjukat. Állítólag Franciaországban, Biarritzben is van házuk a 2015-ben a svájci Davosban vásárolt mellett.

Azok a fránya uniós szankciók

Azonban az ukrajnai háború nyomán elrendelt kilenc uniós szankció egyre jobban csökkenti a gazdag oroszok mozgásterét az unióban. Nemcsak a beutazások korlátozásával, hanem azzal is, hogy sok tagállam lépett határozottan, és foglalta le a szankcióval sújtott oligarchák nyaralóit, házait, jachtjait, vagy fagyasztotta be lekötéseiket a pénzintézetekben.

A szankciók mintegy 1400 orosz embert vagy jogi személyt érintenek az unióban, ezenkívül további 1600-at sújt az Egyesült Királyság saját intézkedéseivel. Ezek között ott van Putyin két lánya ugyanúgy, mint állítólagos barátnője, Alina Kabajeva, a ritmikus sportgimnasztika 2000-es olimpiai győztese. Viszont Ocseretnijék még nem kerültek fel a tiltólistára.



Vélhetően az ingatlaneladást mindenképpen motiválja a lehetséges újabb szankció, amely elképzelhető, hogy lehetetlenné teszi a hozzáférést a vagyontárgyakhoz, bankszámlákhoz, pénzekhez.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin és felesége, Ljudmila Putyina 2011. április 24-én Moszkvában. Fotó: Sasha Mordovets / Getty Images)