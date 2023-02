Valóra vált rémálom: halottnak nyilvánították, a hullaházban jöttek rá, hogy még életben van

Egy 82 éves asszonyt halottnak nyilvánítottak egy New York-i idősek otthonában, de három órával később a ravatalozóban, ahová vitték, még lélegzett – közölték a hatóságok. Az eset néhány nappal azután történt, hogy Iowában hasonló balesetre derült fény.

A nőt a Long Island-i Port Jeffersonban lévő Water’s Edge Rehab and Nursing Centerben szombaton 11 óra 15 perckor nyilvánították halottnak a Suffolk megyei rendőrség közlése szerint. A nőt, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, 13:30-kor vitték a Miller Place-i O.B. Davis temetkezési vállalathoz, majd 14:09-kor találták meg úgy, hogy még lélegzett.

A nőt ezt követően kórházba szállították, az ügyet pedig az államügyészi hivatalhoz utalták vizsgálatra, valamint az állami egészségügyi hivatal is vizsgálódik. Közben az idősek otthonától e-mailben kért tájékoztatást a lap, miután korábban telefonon próbálta elérni őket, de a személy, akit elértek telefonon, letette azt. Egy múlt hónapban kiadott sajtóközlemény szerint a Water’s Edge Rehab and Nursing Centert a U.S. News & World Report által a 2022–2023-as időszakra a legjobb ápolási otthonok közé választották.

A temetkezési vállalat tisztviselői közleményükben azt mondták: „A családok magánéletének és titoktartásának tiszteletben tartása miatt, akiket megtiszteltetés számunkra, hogy szolgálhatunk, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy tovább kommentáljuk ezt az ügyet.”

Nem egyedüli eset

A nyilvánvalóan idő előtti halálhirdetés napokkal azután történt, hogy egy iowai folyamatos ápolási otthon 10 ezer dolláros bírságot kapott egy hasonló eset miatt – közölte a CBS News. A hatóságok szerint egy 66 éves nőt január 3-án nyilvánítottak halottnak az urbandale-i Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Centerben, ahol hospice-ellátásban részesült.

Az asszonyt hullazsákba tették és az Ankeny Funeral Home & Crematoryba vitték, ahol a dolgozók megállapították, hogy lélegzik, és hívták a 911-et. Majd a nőt visszavitték a hospice-ellátásba, ahol január 5-én meghalt az Iowai Ellenőrzési és Fellebbezési Minisztérium múlt héten kiadott jelentése szerint.