Több városban is földrengések voltak a szomszédban

Kisebb erősségű földrengések voltak Szerbiában hétfőn és kedden is, ugyanakkor sajtóinformációk szerint az ekkora intenzitású mozgások nem okozhatnak kárt azokban az épületekben, amelyek epicentrális területen helyezkednek el.

Több földrengést is észleltek Szerbia terültén kedden, a szeizmológiai intézet a Richter-skála szerint 1,7-es erősségű földmozgást rögzített. A mozgásokat Gornji Milanovacon is észlelték nem sokkal délelőtt 11 óra után – írja a b92.net szerb hírportál.

A beszámoló szerint az említetten kívül Uzsice és Bor településen is történt földmozgás, utóbbi helyen 2-es erősségű. A szerb portál írásában azt is megjegyezte, hogy már hétfőn is kisebb földrengés volt az országban Bor és Majdanpek területén.

Azt is hozzátették, hogy az ilyen intenzitású földrengések nem okozhatnak kárt az epicentrális területen lévő épületekben.

Hatalmas földrengések Törökországban és Szíriában

Hétfőn Törökországban és Szíriában is földrengések voltak, ezeket az országokat ugyanakkor rendkívül erős földmozgások rázták meg, és több halálos áldozattal jártak. Törökországban a katasztrófavédelem (AFAD)3419 halottról számolt be, Szíriában pedig több mint 1500 ember vesztette életét.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkatársa szerint félő, hogy azáldozatokszáma 20 ezernél is több lehet, mivel a tapasztalatok szerint az ilyen erősségű rengések után a halottak száma az első napok adatainak nyolcszorosa is lehet.

Az AFAD tájékoztatása szerint Törökországban 4758 összedőlt épületből csaknem 8000 túlélőt mentettek ki. Közben az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ jelentése szerint

TÖRÖKORSZÁG KÖZÉPSŐ RÉSZÉT KEDD HAJNALBAN ÚJABB, 5,6 ERŐSSÉGŰ UTÓRENGÉS RÁZTA MEG.

Az AFAD időközben további utórengésekre figyelmeztetett. A CNN Türk török hírtelevízió szerint a katasztrófavédelmi hatóság felszólította az érintett térségekben élő embereket, hogy tartsák magukat távol a megrongálódott épületektől.