Szijjártó Péter elmondta, honnan szerezhet földgázt Magyarország

AZ MTI szerint a tárcavezető arról beszélt, hogy drámai hatása volt az ukrajnai háborúnak az energiaellátás biztonságára, ám Magyarország és Szerbia a baráti, stratégiai együttműködés jegyében eddig is segítette egymás energiabiztonságát, és ez a jövőben is így lesz. Mint mondta, a harcok komoly károkat okoztak mindkét országnak, ennek egyik megtestesülése az energiaellátási válság.

Szijjártó Péter rámutatott: Szerbia tisztességes, megbízható és korrekt partnere volt Magyarországnak a földgáztranzit tekintetében, és Magyarország ennek köszönhetően tavaly 4,8 milliárd köbméter földgázt importált a Szerbián áthaladó Török Áramlat gázvezetéken keresztül, Magyarország pedig tavaly 300 millió köbméter gázt tárolt Szerbiának a hazai tárolóiban, és készen áll arra, hogy a tavaly megkötött megállapodást az idei évre is kiterjessze, és ha szükséges, 500 millió köbméter gázt tároljon a saját tárolóiban.

A külgazdasági és külügyminiszter arra is rámutatott, hogy a hosszú távú földgázellátás biztonsága szempontjából a diverzifikáció, vagyis újabb források bevonása rendkívül fontos lenne. Mint mondta,

Ennek legreálisabb forgatókönyve az Azerbajdzsánból történő megnövekedett földgázszállítás lehetősége.

A miniszter szerint a kétszeresére növekedő azeri kitermelésből származó földgáz szállítása és felhasználása érdekében azonban komoly infrastrukturális fejlesztésekre van szükség a térségben. A tárcavezető szerint ez vezetékek és interkonnektorok kiépítését jelenti a közeljövőben (korábban beszámoltunk arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tavaly decemberben írt alá egy fontos megállapodást ezzel összefüggésben).

Két útvonalon jöhet a földgáz

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón örömének adott hangot, hogy Szerbia és Bulgária között hamarosan megépül egy ilyen összeköttetés. Azt is bejelentette, hogy

Magyarország és Azerbajdzsán között előrehaladott tárgyalások zajlanak hosszú távú gázvásárlási megállapodás megkötéséről.

A külügyminiszter szerint ennek a földgáznak a Magyarországra történő eljuttatását két útvonalon képzelik el: Törökországból Bulgárián át egyrészt Románián, másrészt Szerbián keresztül Magyarországra.

Szijjártó Péter arról is szót ejtett a sajtótájékoztatón, hogy Magyarország és Szerbia az áramellátás terén is együttműködik. Kifejtette: menetrend szerint halad a munka, amelynek nyomán 2028-ra a két ország közötti villamosenergia-összeköttetés kapacitása megduplázódik. Ez pedig hozzájárul mindkét ország villamosenergia-ellátásának biztonságához, különös tekintettel arra, hogy a 2030-as évek elején a tervek szerint a két új paksi atomerőművi blokk kereskedelmi alkalmazásba állítása is megtörténik.

Dubravka Djedovics szerb bányászati és energiaügyi miniszter a közös sajtótájékoztatón kiemelte: Szerbia és Magyarország kiváló együttműködésről tett tanúbizonyságot a Balkáni Áramlat gázvezeték kiépítésekor, amely ma garantálja a gázellátás biztonságát Szerbia és Magyarország számára. Szerbiának nagyon fontos, hogy diverzifikálja az ellátási útvonalakat, ennek a jegyében zajlik a Bulgária és Szerbia közötti interkonnektor kiépítése, ezáltal Szerbia még jelentősebb szerepet vállalhat tranzitországként.

(Borítókép: Szijjártó Péter Belgrádban. Fotó: Szijjártó Péter / Facebook)