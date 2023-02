Egy nő a romok alatt szülte meg gyermekét, fagyhalál fenyegeti a túlélőket Törökországban

Hétfő óta több földrengés is sújtotta Törökországot és Szíriát, a legutóbbi rengés kedd hajnalban volt. A katasztrófa – az eddig beérkezett adatok szerint – több ezer ember halálát okozta, rengeteg embert még mindig keresnek a romok alatt. A rengésben mintegy 11 ezer épület semmisülhetett meg Törökországban és Szíriában.

A török elnök hétfőn gyászhetet hirdetett a tragédia miatt, most pedig három hónapra rendkívüli állapotot rendelt el a katasztrófa által sújtott területeken, Törökország 10 tartományában. A Bloomberg szerint az intézkedés meggyorsíthatja a mentési és újjáépítési munkálatokat, de a parlamentnek még jóvá kell hagynia az elnök döntését.

Recep Tayyip Erdogan egyben köszönetet mondott annak a 70 országnak (ezek közt van Magyarország is), amelyek segítséget ajánlottak és küldtek a katasztrófa után.

A Bloomberg arról is beszámolt, hogy az áldozatok közt volt a török parlament egyik tagja. Yakup Tas kormánypárti képviselő Adiyaman tartományban vesztette életét. A hírt a török parlament házelnöke, Mustafa Sentop jelentette be.

Deprem felaketinde enkaz altında kalan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim.



Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/2Yr3MMSReJ — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 7, 2023

Súlyos becslések a halálos áldozatokról

A Bloomberg Economics mindeközben arról közölt adatokat, mekkora terhet jelenthet a tragédia a török gazdaságnak. Becslésük szerint – amelyet részben arra alapoznak, hogy a korábbi földrengéseknél mennyibe került a helyreállítás – a mentési, újjáépítési munkálatok akár Törökország GDP-jének 5,5 százalékát is felemészthetik. Emiatt várhatóan újra kell tervezni az ország egész költségvetését a közeljövőben.

Ami az áldozatok számát illeti, a legfrissebb jelentések szerint több mint 5150 ember halt meg Törökországban és Szíriában. Becslések szerint azonban a halálos áldozatok száma ennek a többszöröse is lehet.

Mint a The Wall Street Journal írja, a U.S. Geological Survey nevű kutatóintézet 10 ezerre becsüli a halálos áldozatok számát, a közvetlen anyagi kár pedig körülbelül egymilliárd dollár lehet. Ennél is sötétebb előrejelzést fogalmazott meg az Egészségügyi Világszervezet, amely (mint korábban írtunk) azzal számol, hogy akár 20 ezer felett is lehet a halálos áldozatok száma.

A romok alatt szülte meg gyermekét egy nő

Mindeközben Szíriában számoltak be egy tragikus esetről. Mint az Independent írja, a Jenderes nevű településen (amely Aleppó közelében található) egy újszülöttet sikerült kimenteni a romok alól.

ولادة بين الأنقاض.. سيدة سورية أنجبت طفلها تحت الأنقاض ورحلت ملتحقة بعائلتها في مدينة جنديرس بريف #حلب جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة | #زلزال_سوريا pic.twitter.com/6p8xZKPLOP — الأحداث السورية 🇸🇾🗨 (@Syriaevents) February 6, 2023

A szülés vélhetően már a földrengés kezdete után indult be a nőnél. Az édesanya és a gyermek többi családtagja azonban nem élte túl a katasztrófát.

A mentésre váró áldozatok hangüzeneteket küldenek

Eközben a BBC arról számolt be élő hírfolyamában, hogy az áldozatok hangüzeneteket, videókat küldenek a hozzátartozóiknak a romok alól, valamint sokszor a telefonjukkal küldik el a tartózkodási helyüket (geolokációjukat), hogy egyszerűbb legyen őket megtalálni és kimenteni.

A BBC helyszíni riportjában arról számoltak be, hogy sok esetben a hozzátartozók idegőrlő helyzettel szembesülnek, ugyanis hiába hallják a helyszínen tartózkodva szeretteik hangját a romok alól, nem tudnak segíteni. A törmelék eltakarításához nagyon sok esetben szükség van munkagépekre is, ezekből viszont csak kevés áll rendelkezésre, ezért kell sok áldozatnak még mindig várnia a mentésre.

Halljuk a hangjukat, de senki sem jön, hogy segítsen (…) Azt mondják, »Mentsetek ki minket«, de nem tudunk segíteni rajtuk

– mondta a BBC-nek az egyik helyi, akinek a szülei ragadtak a romok alatt Hatay városában. Mindeközben Törökországban jelenleg szokatlanul hideg az időjárás, és az éjszakai fagyos idő tovább rontja a romok alatt rekedt emberek túlélési esélyeit.

Nemrég egy magyar szeizmológus azt nyilatkozta az Indexnek, hogy a földrengéseket előrejelezni nem lehetett ugyan, de számítani viszont lehetett rájuk, és a közeljövőben is lehetnek újabb rengések. Eközben egy Törökországban élő magyar nő is nyilatkozott arról, hogy miként élték meg a katasztrófát.

(Borítókép: Összedőlt lakóház romjai a dél-törökországi Hatay tartományban lévő Iskenderunban 2023. február 7-én. Fotó: Burak Kara / Getty Images)