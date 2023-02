Túlélőt talált a Baptista Szeretetszolgálat mentőcsapata Törökországban

A közlemény szerint a HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoport és egy sürgősségi ellátást végző 19 tagú egészségügyi csoport hét mentőkutyával Pavelcze László parancsnok, veszélyhelyzet-kezelési igazgató irányítása mellett a késő délutáni órákban érkezett meg a szír határ közelében fekvő Antalyába.

Ott előbb felállították bázisukat, majd elkezdték a keresést a helyiek által megadott koordináták alapján. Körülbelül kétezer házat kell átnézniük a településen, ahol még nagyon sok ember rekedhetett a romok alatt.

A keresőkutyák négyórás váltásokban kezdtek dolgozni, egyszerre négyen. Voltak életjelek, majd magyar idő szerint körülbelül 19 órakor egy fiút sikerült kimenteni a romok alól. Megkezdték az ellátását. A mentőalakulat folytatja a kutatást a földrengés túlélői után – írták.

Hatalmas földrengések Törökországban és Szíriában

Ahogy arról az Index is beszámolt, hétfőn Törökországban és Szíriában is földrengések voltak, mindkét országot rendkívül erős földmozgások rázták meg, és több halálos áldozattal jártak. A hivatalos adatok szerint már a hatezret is átlépte a halottak száma.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden késő délután elmondta, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyszínen lévő alakulata már három embert, köztük egy gyermeket is kimentett a földrengés miatti romok alól Törökországban.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán később azt közölte, hogy a Terrorelhárítási Központ speciális mentési egysége is úton van Törökországba, ahol a Hunor mentőcsapattal együtt nyújt segítséget a bajbajutottaknak.

(Borítókép: A Baptista Szeretetszolgálat Törökországba induló speciális mentőcsapatának tagjai a Liszt Ferenc-repülõtéren 2023. február 6-án. Fotó: Lakatos Péter / MTI)