Ausztria a sarokba állíthatja az uniót az illegális migráció miatt

A kancellár szerint konkrét megállapodások kellenek. „Világos és egyértelmű elkötelezettségre van szükség a külső határok megerősítése és az ehhez szükséges pénzügyi eszközöknek az unió költségvetéséből származó biztosítása mellett” – jelentette ki.

Üres frázisok már nem elegendők

– fogalmazott Nehammer.

Szerinte ha nincsenek konkrétumok az ügyben, Ausztria nem járulhat hozzá a csúcstalálkozó zárónyilatkozatának elfogadásához – mondta a Die Welt német lapnak.

Több uniós tag is változást szeretne

Az osztrák kancellár azt is kijelentette, hogy szerinte országa nincs egyedül, több tagállam is konkrét előrelépést sürget. Ezzel összefüggésben januárban Ausztria kijelentette, hogy idén is szorosan együtt kíván működni Magyarországgal és a nyugat-balkáni államokkal a migráció fokozódása elleni fellépésben.

Emellett a kancellár szerint erre vonatkozóan Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek és Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének címzett közös levelet írt Dánia, Észtország, Lettország, Litvánia, Málta, Görögország és Szlovákia állam-, illetve kormányfőjével együtt.

Nézetünk szerint a jelenlegi menekültügyi rendszer nem működik, és ebből mindenekelőtt a cinikus embercsempészek húznak hasznot, kihasználva nők, férfiak és gyermekek szerencsétlen sorsát

– írta a levélben a nyolc ország vezetője.

Az Európai Bizottságot felszólították valamennyi fontos migrációs útvonal felügyeletére. Hangsúlyozták a külső határok védelmének erősítését, ennek keretében pedig a szükséges infrastruktúra kiépítésének, valamint a légtérellenőrzés biztosításának szükségességét. Utaltak arra is, hogy az EU határ- és partvédelmi ügynökségének, a Frontexnek az eddiginél hatékonyabb szerepet kellene vállalnia, mondta a kancellár a német lapnak – vette észre az Infostart.

Egy héttel ezelőtt Manfred Weber néppárti frakcióvezető is támogatta a határkerítések építését, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is kijelentette, hogy Európa érdeke az erős külső határok biztosítása.

(Borítókép: Osztrák rendőrök ellenőrzik a járműveket az osztrák–szlovák határon az ausztriai Berg határátkelőhelyen 2022. szeptember 29-én, miután az osztrák rendőrség elkezdte az előre meghirdetett szúrópróbaszerű ellenőrzést a migránsok és az embercsempészek kiszűrése érdekében. Fotó: Christian Bruna / MTI / EPA)