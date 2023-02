Tarjányi Péter: Ez az orosz hadsereg nem az, amire a világ számított

Ahhoz, hogy Ukrajna légterében F–16-os vadászgépek jelenjenek meg, idő és politikai akarat is kell Tarjányi Péter szerint, aki a Frontvonal e heti adásában egy hamarosan várható orosz támadásról, valamint Vlagyimir Putyin államtitokként őrzött egészségi állapotáról is beszélt.

„Amennyiben fejlett tüzérségi eszközöket kap, akár 130-150 kilométert is át tud hidalni az ukrán tüzérség, ami azt jelenti, hogy ezekkel az eszközökkel a frontvonalról akár a Krím félsziget bázisait is eléri, vagyis méteres pontossággal el tudja találni” – mondta Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a Frontvonalban az Ukrajnának ígért újabb harcászati eszközökről.

Felmerült, hogy a szárazföldi eszközökön kívül F–16-os vadászgépeket is kap az ukrán hadsereg. A szakértő szerint ebben az esetben kiemelten fontos az eszközök kezelése.

A szárazföldi haderők eszközeinek jó része egyszerűbben kezelhető, mint egy repülőgép. Ahhoz, hogy korszerű nyugati technológián repüljenek ukrán pilóták, nem elegendő az, hogy valaki egyébként kiválóan repül orosz technológián

– fogalmazott Tarjányi Péter, aki szerint idén nem várható, hogy ezt a technikát megkapják az ukránok, s bár Ukrajna eddig idővel mindent megkapott, amit kért, de az F–16-os gépek átadására egyelőre nincs politikai akarat. Szerinte ha most megszületne a döntés az eszközök átadásáról, akkor is legkorábban ősszel tudnák bevetni a hadszíntéren.

Oroszország mindeközben új katonai bázist alakít ki a Krím félsziget északi részén. Emellett Mariupol térségében több ezer orosz katona állomásozik, akiknek egy része mérnöki tevékenységet folytat: elkezdték a városhoz kapcsolódó katonai támaszpontrendszer, erődítményrendszer kiépítését is.

Oroszország lélegzethez jutott, időt nyert, és most olyan védelmi állásokkal és utánpótlási útvonalakkal készül fel, amiken keresztül egy hosszabb távú, hadműveleti támadási kapacitást hoz létre. Ez biztosítja, hogy adott esetben évekig tudjanak a térségben állomásozni és harcolni.

Van dublőre Vlagyimir Putyinnak?

Tarjányi Péter Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról is beszélt, mivel ismét felröppentek olyan hírek, hogy romlott az orosz elnök egészsége, ugyanakkor megerősítést nyert az is, hogy nem használ testdublőrt. A biztonságpolitikai szakértő elmondta: technikai eszközök, szoftveres rendszerek is figyelik az orosz elnök állapotát, a nyugati titkosszolgálatok részéről is teljességgel kizárható, hogy hasonmás helyettesítené az orosz elnököt. Ugyanakkor az szinte biztos, hogy valamilyen betegséggel küzd.

Valami ténylegesen van az orosz elnökkel, de egy ilyen nagyhatalom csúcsvezetőjének orvosi ellátása olyan szintű, hogy elképzelhetetlen, hogy egyik napról a másikra meghaljon.

