Bogár László: Az orosz–ukrán tárgyalások amerikai birodalmi nyomásra hiúsultak meg

Az amerikai birodalmi törekvésekről, negyedik német birodalomról és az orosz–ukrán helyzetéről is beszélt nemrég egy internetes műsorban Bogár László közgazdász, publicista.

A felszínen kétségtelen, hogy a mostani konfliktus egy orosz–ukrán háború, ami azzal kezdődik, hogy Oroszország minden ok vagy előzetes provokáció nélkül elindított egy háborút. Legalábbis ez a globális, mainstream narratíva – fogalmazott az Ultrahang YouTube-csatornának adott interjújában Bogár László közgazdász, publicista.

Ugyanakkor szerinte ez a háború 2022 áprilisa óta egy proxy háború (helyettesekkel vívott háború, megbízott útján zajló háborús konfliktus – a szerk.), amiben a mainstream elemzők is egyetértenek.

Bogár László úgy látja, hogy mindez a kezdeti, Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalási kísérletek időszakától számítható ennek, ami végül „amerikai birodalmi nyomásra” meghiúsult.

Bogár László arról is beszélt, hogy a RAND Corporation névre hallgató, befolyásos amerikai agytröszt is elismeri, sőt ki is jelöli elemzésében, hogy ez egy orosz–amerikai birodalmi háború.

Ennek a tétje a világhatalmi rend megváltoztatása

– tette hozzá a publicistaként is ismert közgazdász.

Álláspontja szerint teljesen nyilvánvalóvá vált az a feltételezés a poszt–jalta alapján, hogy Oroszország betagozódik a globális hatalmi rendszerbe, majd kialakulnak a stabil erőviszonyok a világban.

Ezen stabil együttműködésen belül megszilárdul a viszony az Európai Unió – amit Bogár László „Negyedik Német Birodalomnak” nevezett – és Oroszország között, kialakítva ezzel egy békés együttműködést.

Ehhez az elmúlt 25 évben csatlakozott a kínai birodalom, kialakítva ezzel egy eurázsiai együttműködési rendszert. Itt kezdődik az alapkonfliktus, mert az amerikai birodalom számára ez elfogadhatatlan, ami az ő stratégiai szempontjukból nézve érthető is

– jelentette ki a közgazdász.

