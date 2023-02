Kim Dzsongun megmutatta a világnak ritkán látott lányát

A jelek szerint Észak-Korea hatalmas katonai parádéra készül a fővárosban, Phenjanban, ahol bemutathatja a növekvő nukleáris fegyverprogram legújabb eszközeit, ami aggodalmat kelt szomszédaiban és az Egyesült Államokban.

Negyedik ismert nyilvános megjelenése alkalmával Kim 9-10 év körüli lánya szorosan apja mellett állt, aki kezet fogott magas rangú tisztviselőkkel, és mellette ült egy asztalnál. Elemzők szerint Kim azzal a döntésével, hogy lányát a hadseregéhez kötődő nyilvános eseményeken megmutatja, arra akarja emlékeztetni a világot, hogy nem áll szándékában önként lemondani nukleáris fegyvereiről, amelyek garanciát jelenthetnek családja dinasztikus uralmának meghosszabbításához, írja az Associated Press.

BREAKING: Kim Jong Un and his daughter visited troops to mark army foundation day on Tuesday, according to state media. The Rodong Sinmun released Wednesday did not include any report on a military parade, suggesting it will take place later in the day. More from @nknewsorg soon pic.twitter.com/YC73Rp2iGw