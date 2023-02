Szijjártó Péter bejelentette: Szíriának is segít a magyar állam a földrengés sújtotta területen

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett be, ahol beszámolt a magyar mentőcsapatok munkájáról, eddigi sikereiről és a túlélőkről. Bejelentette, hogy a magyar kormány 50 millió forintos támogatással segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáját. A magyar túlélőcsapatok már 21 túlélőt mentettek ki a romok alól.

Szijjártó Péter a háromnapos stratégiai kormányülés után bejelentkezett a győri repülőtérről, mielőtt Üzbegisztánba utazott volna, ahol csütörtökön fontos, gazdasági együttműködéssel kapcsolatos tárgyalásokat folytat az üzbég kormány és elnöki adminisztráció tagjaival.

Elmondása szerint a kormány most is figyelemmel kíséri a törökországi földrengés következményeit. Mint kiemelte, hatvan órával a földrengés után a túlélők keresése kritikus időszakba lépett. Statisztikai adatai szerint már

8500 felett van a halottak száma, a sérülteké pedig lassan eléri az ötvenezret.

Mintegy százezer ember vesz részt a mentési munkálatokban, köztük magyarok is. A magyar mentők kutatócsoportjainak száma hétre nőtt, hiszen a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Baptista Szeretetszolgálat, a Pest Megyei Kutató-Mentők, a Terrorelhárítási Központ és az Életjel Alapítvány mellett immár a Református Szeretetszolgálat csapatai is a helyszínen vannak. A Katolikus Karitász felkérésével és támogatásával pedig a Budapesti Önkéntes Mentőszolgálat tagjai is a helyszínre érkeznek – hangsúlyozta Szijjártó Péter, aki hozzátette:

A magyar csapatok eddig 21 túlélőt mentettek ki a romok közül, akik közül öt volt gyermek. A hét mentőcsapat összlétszáma 156 fő, az ő munkájukat 28 kutya segíti.

Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy az ankarai egyetem hungarológiai tanszékén a tanuló diákok és az ott oktató tanárok önkéntes tolmácsolást ajánlottak fel, ami rendkívül fontos a mentési munkálatok sikeres koordinálása érdekében. Információi szerint

a ferencvárosi és a kisvárdai labdarúgók jól vannak, ahogy az a 18 magyar állampolgárságú személy is, akik a katasztrófa sújtotta területen tartózkodnak.

A külgazdasági és külügyminiszter beszélt a szíriai helyzetről is, ahol 2500 fölé emelkedett a halottak száma. Ott rendkívüli kihívást jelent a sérültek és sebesültek ellátása, ezért

a magyar kormány ötvenmillió forintos segítséget nyújtott a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, amely mobil klinikáit a katasztrófa sújtotta területeken állítja fel.

Végezetül Szijjártó Péter köszönetet mondott a magyar mentőcsapatoknak, akiknek munkáját nagyra becsülik, kiemelve teljesítményüket, hogy már 21 embert tudtak kimenteni a romok alól.

Újabb túlélőket mentett ki a magyar mentőcsapat

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint a Hunor mentőcsapat reggel óta újabb embereket kutatott fel a török földrengés miatt keletkezett romok között. Legfrissebb jelentésük szerint eddig összesen tizenöt túlélőt sikerült kiemelniük a törmelékek alól, rajtuk kívül tizenkét áldozatot is kihoztak.

A hivatásos tűzoltókból álló hivatalos mentőcsapat egy 16 ezer négyzetméteres kárterületen egyszerre három helyszínen kutat a földrengésben eltűntek után Hatay tartományban. A magyar tűzoltók nyolcóránként váltják egymást, hiszen a munka nem csak fizikailag, pszichikailag is megterhelő.