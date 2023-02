Földrengés rázta meg Indonéziát, többen meghaltak

A földrengés helyi idő szerint csütörtökön 13:28-kor történt Jayapura várostól délnyugatra, 10 kilométeres mélységben – közölte az indonéziai meteorológiai, klimatológiai és geofizikai ügynökség (BMKG). A négy áldozat egy kávézóban tartózkodott, amikor a rengés következtében az épület összeomlott, közölte a katasztrófavédelmi ügynökség szóvivője.

At least four people have been killed and buildings damaged by an earthquake of magnitude 5.4 which struck the north coast of Papua, Indonesia https://t.co/blEGEh3AAK pic.twitter.com/5xz6bq8PZO