Ellenzéki politikus járt Washingtonban, nem akárkivel találkozott

Jámbor András Facebook-oldalán számolt be amerikai útjáról. Elmondása szerint a nagykövet tisztességesen válaszolt a kérdéseire. A Párbeszéd politikusa nemcsak vele, hanem demokrata és republikánus párti képviselőkkel, valamint stábtagjaikkal is tárgyalt.

Elmondása szerint a beszélgetéseken két olyan releváns kérdés merült fel, amelyekben egyetértettek. Az egyik a globális bér- és munkajogi helyzet volt, míg a másik a a globális lakáspiac helyzete. Az országgyűlési képviselő szerint mindkét probléma érinti az Egyesült Államok lakosságát is.

A megoldási lehetőségekről azonban megoszlottak a vélemények

– írta a bejegyzésben.

„Eddig is tudtam, hogy az amerikaiak piacpártiak, de élőben még elképesztőbb megtapasztalni ezt a fetisizmust. A piac, nyilván, még mindig jobban kedvez egy gazdagabb országnak egy szegényebbhez képest, de azt is látni kell, hogy az Egyesült Államokban is rengeteg probléma halmozódik fel. Talán nem meglepő, hogy a Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez fémjelezte Brand New Congress-csoport egyik tagjának munkatársával tudtunk a legtöbb dologban közös nevezőre jutni. Ő nem gondolta, hogy a piac, a kapitalizmus és a globalizáció a válasz mindenre. Felüdülés volt” – írta a politikus.

Jámbor András azt is elmondta, hogy Kossuth Lajos-szobrot is látott egy olyan teremben, ahol Winston Churchill és Václav Havel szobra is áll. Ezek közvetlenül az amerikai képviselőház házelnökének irodájának bejárata mellett voltak.

Egyébként is örömmel jelentem: Magyarország híre, a kormányéval ellentétben, egyáltalán nem rossz

– írta.