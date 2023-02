Gabrielle nagy pusztítást végezhet – új szubtrópusi ciklon jelent meg

A Gabrielle trópusi ciklon az ausztrál régió idei ciklonszezonjának harmadik elnevezett viharaként alakult ki a Korall-tengeren.

A helyi előrejelzés a Norfolk-sziget közelében súlyos, 3-as kategóriába sorolta,

mielőtt Új-Zéland felé vonult volna tovább. A ciklon további heves esőzéseket hozhat az új-zélandi Északi-sziget egyes részein, különösen Auckland környékén, ahol a közelmúltban rekordmennyiségű csapadék esett.

Magyar idő szerint szerda reggel a trópusi ciklon központja körülbelül 305 kilométerre keletre helyezkedett el a Willis-szigettől és körülbelül 690 kilométerre észak-északkeletre Mackaytól (Queensland, Ausztrália). A 10 percnyi időegység alatt mért átlagos szélsebesség akkoriban 75 kilométer per óra volt, a széllökések 100 kilométer per órásak voltak, az egyperces tartós szél pedig 85 kilométer per órás volt – írja a The Watchers.

A minimális központi légnyomás mért értéke 990 hektopascal volt, és a ciklon 13 kilométer per órás sebességgel haladt délnyugati irányba. Gabrielle várhatóan délnyugat felé vonul tovább a tenger felett, majd csütörtökön ismét délkelet felé kanyarodik, és valószínűleg Új-Zéland felé tart majd. Ezen a pályán folytatja, mígnem megközelíti Northlandet valamikor vasárnap késő este.

Bár mire az Északi-sziget felső részéhez közeledik, elveszíti trópusi jellemzőit, várhatóan még mindig intenzív hatásai lesznek

– mondta Mmathapelo Makgabutlane, az új-zélandi MetService meteorológusa, aki hozzátette: heves esőzésre, viharos szélre kell számítani, ezért nem ajánlott a helyieknek a tengerpartnál vagy környékén tartózkodni.

Továbbra is nagy bizonytalanság övezi a Gabrielle trópusi ciklon pontos útját Új-Zéland felé, és a várható természeti csapások alakulását az elkövetkező napok történései határozzák meg. „A légköri feltételek enyhe változása befolyásolhatja a Gabrielle trópusi ciklon nyomvonalát és sebességét, utóbbiak pedig a várható hatások intenzitását és helyét szabhatják meg” – tette hozzá a meteorológus.

Négy halálos áldozata van az áradásoknak

Auckland környékén jelenleg nem biztonságos az élet, miután a régiót rendkívüli esőzések és hatalmas áradások sújtották. Az Északi-szigeten fekvő új-zélandi városban és környékén

a január az elmúlt 170 év legcsapadékosabb hónapja volt.

Az árvíz a lakosság figyelmét a hagyományos csapadékvízrendszerek természetalapú alternatíváira helyezte.

Az áradások nagy pusztítást végeztek, január végén négy ember meghalt, ekkor rendkívüli állapotot hirdettek a térségben.

Volt olyan terület, ahol egy nap alatt annyi eső esett, mint amennyi egész nyáron szokott.

A The Watchers információi szerint az aucklandi repülőtér közelében található meteorológiai állomás január 27-én 245 milliméternyi leesett csapadékot jegyzett fel, ami több mint 50 százalékkal múlta felül a korábbi 161,8 milliméteres rekordot. Ugyanezen a napon az aucklandi Albert Parkot 280 milliméternyi eső áztatta 24 óra alatt, és 211 milliméter kevesebb mint hat óra alatt.

Összességében Közép-Aucklandben az éves csapadék több mint 45 százaléka esett le mindössze egy hónap alatt, ahol az éves átlag 1190 milliméter. Ez több mint 8,5-szerese egy átlagos januárinak és több mint 2,5-szerese egy teljes nyárnak.

Az áradások következtében sok százan kényszerültek arra, hogy elhagyják otthonukat, valamint több tucat ház is összedőlt vagy nagy károkat szenvedett. A repülőgépjáratokat törölték, miután az Aucklandi Nemzetközi Repülőteret is elárasztotta a víz, és ezért be kellett zárni a létesítményt, így ezrek rekedtek külföldön.

Természetalapú alternatívák

Az aucklandi áradások a közvélemény figyelmét a hagyományos csapadékvízrendszerek természetalapú alternatíváira helyezték. A hálózat jelentős része elöregedett, és egyre nagyobb nyomás nehezedik a szolgáltatókra a folyamatos urbanizáció és a növekvő csapadékintenzitás miatt. A természetalapú megoldások, mint például a beszivárgó medencék, tavak és vizes élőhelyek, a jelenlegi csőalapú árvízvédelmi rendszereink kiegészítéseként kerültek előterjesztésre. Ezek azonban önmagukban nem lesznek elegendők. Ezenkívül fel kell tárni az alacsony kockázatú infrastruktúrát, amely hatékonyabban vezeti el és tárolja a vizet, továbbá irányított visszavonulást kell bevezetni a sérülékeny területeken, valamint folyamatos karbantartás és korszerűsítés szükséges a meglévő lefolyóhálózatokon.

