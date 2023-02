Vlagyimir Putyin gúnyos kézmozdulata beindíthatja a mémgyárakat

„Szeretném még egyszer hangsúlyozni: ezeket az ellenségeskedéseket az ukrán nacionalisták és azok támogatói robbantották ki. Kijev háborút kezdett 2014-ben, amikor minden megállapodást és kötelezettséget felrúgva gyakorlatilag blokád alá vette a donbászi régiókat” – közölte az államfő.

„Nehéz katonai járműveket vetettek be ellenük, nagyszabású katonai műveleteket hajtottak végre ellenük. A céljuk az volt, hogy kiirtsák az ott élő embereket, akik ezer szállal kötődnek Oroszországhoz, az orosz kultúrához és az orosz nyelvhez. Meddig tudtuk volna ezt még eltűrni?” – kérdezte a hallgatóságtól Vlagyimir Putyin.

Az elnök ezután köszönetet mondott a találkozó résztvevőinek a „különleges katonai művelet” támogatásáért, melyről a TASZSZ orosz állami hírügynökség számolt be.

Vlagyimir Putyin csütörtökön arról is beszélt, hogy Oroszország jelesre vizsgázott az ország gazdasága ellen hozott szankciók elhárításában, ami az orosz elnök szerint váratlan fejlemény volt a Nyugat számára.

„Oroszország nem pusztán megbirkózott minden sokkhatással, hanem az idei évben minden mutató tekintetében gazdaságának növekedésére számít. Reményeim szerint a nehezén már túl vagyunk, és haladunk előre” – fűzte hozzá Vlagyimir Putyin, aki csütörtökön szarkasztikusan búcsút intett az ukrajnai konfliktus miatt Oroszországot elhagyó külföldi vállalatoknak, mondván, hogy távozásuk az orosz cégek javát szolgálja.

Az állami televízióban közvetített találkozón magas rangú tisztviselőkhöz szólva Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy ezek a nyugati márkák jelentős veszteségeket szenvedtek el egy nagy és jövedelmező piacról való távozásuk miatt.

„Ma sokan közülük a kormányaik nyomására elhagyják a piacunkat. Minden jót nekik” – mondta, és búcsúzóul röviden intett a kezével, írja a Reuters.

Russian president Vladimir Putin gives a sarcastic wave to Western businesses leaving the country. pic.twitter.com/GGoZeLZy8F