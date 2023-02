Orbán Viktor Brüsszelből üzent, Ursula von der Leyen engedett az osztrák nyomásnak

Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy hosszú nap éjszakáján van túl; Ursula von der Leyen pedig péntek hajnalban közölte: az Európai Unió lépéseket fog tenni, hogy megelőzze az illegális migrációs beáramlást.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy hosszú nap éjszakáján van túl. A kormányfő a csütörtökön kezdődött kétnapos EU-csúcsról jelentkezett be, bejegyzéséhez fotókat is mellékelt.

Eközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, az EU-tagországok vezetőinek egynapos csúcsértekezletét követően, péntek hajnalban közölte:

az Európai Unió meg fogja erősíteni külső határait, és lépéseket fog tenni, hogy megelőzze az illegális migrációs beáramlást.

Kijelentette: a migráció európai kihívás, amely európai válaszokat igényel. A migráció korábbi hullámaiból tanulva az uniós tagországoknak közösen kell cselekedniük. Ha az EU és a tagországok így tesznek, nincs kihívás, amelyen Európa ne tudna úrrá lenni – hangoztatta.

A brüsszeli testület elnöke azt mondta: a tagállami vezetők több azonnali, konkrét és gyakorlati lépés megtételében egyeztek meg, köztük határvédelmi eszközök, például gépjárművek, őrtornyok és a felügyeleti technológia uniós finanszírozásának növelésében. Hangsúlyozták továbbá, hogy az uniós migrációs és menekültügyi csomag befejezésére van szükség.

Elmondása szerint a tagállamok vezetői emellett megállapodtak abban is, hogy a határigazgatás hatékonyságának javítása érdekében kísérleti projektet indítanak a gyorsabb és méltányosabb menekültügyi eljárások lefolytatására, valamint arra, hogy hatékonyabbá tegyék az uniós tartózkodásra jogosulatlanok visszaküldésének rendszerét.

Beszéltek arról is, hogy több segítséget kell nyújtani a migráció által nagyobb nyomásnak kitett országok számára az önkéntes szolidaritási mechanizmus hatékonyabb alkalmazása által.

Ausztria a sarokba állíthatja az uniót az illegális migráció miatt

Mint megírtuk, Karl Nehammer osztrák kancellár valódi változásokat követel az illegális bevándorlás megfékezése ügyében. Ha nem születik konkrétum az európai uniós csúcstalálkozón, nem írják alá, meggátolják a szokásos zárónyilatkozat elfogadását.

A kancellár szerint konkrét megállapodások kellenek. „Világos és egyértelmű elkötelezettségre van szükség a külső határok megerősítése és az ehhez szükséges pénzügyi eszközöknek az unió költségvetéséből származó biztosítása mellett” – jelentette ki.

Üres frázisok már nem elegendők

– fogalmazott Nehammer.

Az osztrák kancellár azt is kijelentette, hogy szerinte országa nincs egyedül, több tagállam is konkrét előrelépést sürget. Ezzel összefüggésben januárban Ausztria kijelentette, hogy idén is szorosan együtt kíván működni Magyarországgal és a nyugat-balkáni államokkal a migráció fokozódása elleni fellépésben.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy csütörtökön kezdődött az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács kétnapos rendkívüli ülése Brüsszelben.

A legutóbbi, december 15-i csúcs óta ez az első alkalom, hogy a 27 tagállam vezetői találkoznak, és csakúgy, mint legutóbb, a legfontosabb téma továbbra is az orosz–ukrán háború. A csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök érkezését nagy tapssal fogadták az állam- és kormányfők, néhány kivételtől eltekintve.