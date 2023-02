Nem hajlandó bocsánatot kérni Magyarországtól a szlovák külügyminiszter

Rastislav Kácer megbízott külügyminiszter nem akar bocsánatot kérni a Magyarországra vonatkozó kijelentéseiért, annak ellenére sem, hogy az őt jelölő párt elnöke, Igor Matovic is felszólította erre a politikust, írja a Ma7.sk felvidéki magyar hírportál.

Mint megírtuk, a külügyminiszter a Markíza Televízió Na telo plus című kedd esti műsorában beszélt arról, hogy „ha Vlagyimir Putyin sikeres lett volna Ukrajnában, Magyarországnak már területi követelései lettek volna Szlovákiával szemben”. Kácer szerint ez már ma aktuális téma, és ezért is fontos Szlovákia számára, hogy Putyin ne legyen sikeres Ukrajnában.

Kácer mostani nyilatkozata kiverte a biztosítékot a legnagyobb kormánypártban, az OĽaNO-ban is. Igor Matovic és Gyimesi György szerda délután közös sajtótájékoztatót is tartott, ahol Ján Slotához hasonlították a külügyminisztert. „Kácer a józan Slota” – mondta Gyimesi, amit Matovic is többször elismételt. A két politikus szerint a tárcavezető álhíreket terjeszt és ijesztget, ugyanis Magyarország nem veszélyezteti Szlovákia területi egységét.

Egyelőre nincs bocsánatkérés

Az esettel összefüggésben a magyar külügyminisztérium bekérette Szlovákia magyarországi nagykövetét. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára szerint a politikus állításai elfogadhatatlan hazugságok.

A tárcavezető Matovic felszólítására úgy reagált, nem akar bocsánatot kérni:

„Nem a magyarokat kritizálom. Nekem is nagyon jó magyar gyökereim vannak, öt évig éltem Magyarországon, jól értek magyarul, szeretem a magyarokat. Ez nem a nemzetek konfliktusa. Ez egy konkrét politika kritikája. Aki Meciart kritizálta, nem volt Szlovákia ellensége. Meciar nem volt egyenlő Szlovákiával, ahogy Orbán sem Magyarországgal. Matovic egy senki, és fogalmam sincs, ki az a Gyimesi, csak találgatni tudok. Ezer éve élnek itt együtt szlovákok és magyarok, és továbbra is fognak. Hiszek a harmóniában” – írta Kácer a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

(Borítókép: Rastislav Kácer 2022. november 29-én. Fotó: Andrei Pungovschi / AFP)