Videón, ahogy kimentik a romok közül az eddigi legkisebb babát Törökországban

Négy nappal a katasztrófa után a 10 napos kisfiút a déli Hatay tartományban található romos épületből hozták ki. Az újszülöttet hőtakaróba burkolták, majd a mentőautóban azonnali ellátást kapott – írja a BBC.

Édesanyját hordágyon hozták ki. Egészségügyi állapotukról még nincsenek információk. A mentésről Ekrem Imamoglu, Isztambul polgármestere is beszámolt a Twitteren.

Az alábbi felvételeken látható, amint több gyereket, felnőttet és egy macskát is kimentenek a törmelékek alól.

Mindeközben a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat arról számolt be közösségi oldalán, hogy kiszabadították egy másfél éves gyermek nagyapját is a romok közül, az esetről videó is készült. A gyermeket még csütörtökön sikerült kimenteniük.

Annyi dolgunk volt, hogy elfelejtettük megosztani veletek a másfél éves gyermek nagyapjának a kimentését. Sajnos nem mindenki élte túl a földrengést a családjukból, de a mi közreműködésünkkel legalább Ők megmaradtak egymásnak. Büszkék vagyunk nagyon arra, hogy kettőjüket végül ki tudtuk menteni. Nem volt egyszerű eset

– írták.

Az évszázad katasztrófája

A Törökország dél- és délkeleti részében bekövetkezett hétfői földrengések nyomán már legkevesebb 18 342 ember vesztette életét Törökországban – számolt be róla pénteken az Anadolu török állami hírügynökség. A sebesültek száma elérte a 74 242-t. A török sajtó immár az évszázad katasztrófájaként beszél a szerencsétlenségről.

A török katasztrófavédelem (AFAD) adatai szerint a külföldi egységeket is beleértve jelenleg 30 306 hivatásos dolgozik a romokon. A kisegítő személyzettel együtt 121 128 ember vesz részt a mentésben. Csütörtökön, a mentés 4. napján 121 embert mentettek ki élve a romok alól.

Az AFAD eddig 97 973 családi méretű sátrat állított fel a károsultak átmeneti ellátására. Murat Kurum török környezetvédelmi és városfejlesztési miniszter közlése szerint jelenleg 12 141 összeomlott vagy súlyosan megrongálódott épületről tudni a térségben.

Pénteken a súlyosan érintett régióban a nappali hőmérséklet 1 és 10 Celsius-fok között alakul, míg az előttünk álló éjszaka mínusz 1 és mínusz 11 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható.

Övgün Ahmet Ercan, az Isztambuli Műszaki Egyetem (ITÜ) geofizika-professzora pénteken a Twitteren azt írta, hogy

még mintegy 200 ezer ember lehet a romok alatt, túlnyomó többségében halottak.

(Borítókép: Ugur Yildirim / dia images / Getty Images)