Egyre kevesebb az esély, hogy élve mentsenek ki valakit, a mentőcsapatok többsége elhagyja Törökországot

„A HUNOR itt marad, és kitart, és a következő napokban is ellátja a felderítési, kutatási és mentési feladatokat” – fogalmazott az M1 helyszíni tudósítója a műsorban.

Lantos Csaba elmondása szerint a magyar mentőcsapat tagjai szinte házról házra járnak, és túlélők után kutatnak. Közölte azt is, a mentőcsapatok egyeztetésén elhangzott, hogy

az utóbbi néhány órában nem sikerült senkit élve kiemelni a földrengés után maradt romok alól.

Ez – a tudósító szerint – alátámasztja azt a vélekedést, miszerint a katasztrófát követő századik óra után már csodaszámba megy, ha valakit élve találnak.

A körülményekről elmondta, hogy éjszakánként akár mínusz 6-7 fok is lehet, de mostanra a magyar csapat tábora kiépült, van fűtés, valamint áram. Folyamatosan érkezik az ellátmány is a táborba: az élelem, a víz és az üzemanyag is biztosított.

Csak a HUNOR vállalta

Szerkesztőségünkhöz eljuttatott korábbi közleményében Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy csak a HUNOR vállalta az éjszakai kutatást abban az épületben, amelyikben péntek este túlélőket jeleztek a keresőkutyák. Napközben két nőt emeltek ki a török mentőegységek ugyaninnen, délután negyed hatkor ismét életjeleket észleltek, ekkor az Alfa egység folytatta a kutatást.

A mentőcsapat tagjai azt mondták, rengeteget kellett ásni, ám nem adták fel. Éjjel 2:50 perckor még mindig nem akadtak a nyomára senkinek, akkor a Bravo csapat vette át a munkát. A szóvivő ismertette: 16 órányi munka sem vezetett eredményre a kísértetépületben; a csapat minden lehetséges üreget átfésült.

Ketten ásnak, négyen adogatják ki a törmelékkel teli vödröket. A száloptikával és hangdetektorral történő kutatás során egyelőre csak holttesteket találnak. Beszámolójuk szerint síri csönd van olyankor, amikor beüzemelik a detektort, minden munkálatot leállítanak, mert a műszer olyan érzékeny, hogy egy gombostű leesését is érzékeli

– fogalmazott.

Mukics Dániel elmondta, a változatlanul nagyon nehéz körülmények ellenére a magyar mentőcsapat fáradhatatlanul végzi a kutató-mentő munkát. A helyzetet könnyíti, hogy a csapat logisztikusa, Patai Sándor tűzoltó százados olyan berendezéseket szerelt össze, amelyekkel működtethető a HUNOR sátraiban levő hősugárzó, így könnyebben viselik a pihenőidejüket töltő tűzoltók az éjszakai mínusz hét fokot – tette hozzá.

24 ezerre emelkedett az áldozatok száma

A hétfői földrengés áldozatainak száma Törökországban és Szíriában együttesen már meghaladta a 24 ezret a szombat délelőtti adatok szerint. A török katasztrófavédelem (AFAD) azt közölte reggel, hogy Törökországban 20 665-re emelkedett a halálos áldozatok száma, a sérülteké pedig 80 088.

Az AFAD szombat kora reggeli adatai szerint a földrengés sújtotta dél-, délkelet-törökországi régióból mintegy 93 ezer embert költöztettek el, a mentési munkákban több mint 166 ezren vesznek részt, köztük 8 ezer külföldi. Délelőtt hozták nyilvánosságra, hogy a szomszédos Szíriában 3553-an haltak meg, és 5276-an megsérültek.

A TRT török közszolgálati televízió szombati beszámolója szerint a mentőcsapatok 125 órával a térségben pusztító földrengés után egy embert élve emeltek ki a romok közül a déli Antakya város Cebrail negyedében. A szíriai Vörös Félhold pedig azt közölte, hogy négy embert mentettek ki élve a romok alól péntek este a szíriai Dzsabla városában. A katasztrófa térségében 1891 utórezgést mértek hétfő óta.

(Borítókép: Ozan Kose / AFP)