Hülyére veszik a kínai fiatalokat a propagandával

A Graphika az álcázott, spamouflage néven ismert, Kína-barát dezinformációs műveletek nyomon követésekor fedezte fel a szinte tökéletes humanoid hamisítványokat a közösségi médiában.

Peking egyelőre nem kommentálta a jelenséget, a kínai kormány azonban korábban arra figyelmeztetett, hogy a deepfake „veszélyt jelent a nemzetbiztonságra és a társadalmi stabilitásra” egyaránt.

Maga a deepfake mesterséges intelligencia segítségével módosított videós tartalom, amelyet úgy hoznak létre, hogy egy arcot – a hitelesség látszatát keltve – máséra, nemritkán egy híresség arcára cserélik úgy, hogy közben a mimikát is híven utánozzák.

Ebben az esetben nem celebeket szerepeltettek.

Olyan felvételek jelentek meg a közösségi médiában, amelyek, legalábbis látszólag, a Kínai Kommunista Párt érdekeit népszerűsítették – áll az amerikai Graphika jelentésében.

„Ez az első alkalom, hogy egy államhoz kötődő műveletet ismerhetünk meg, amely mesterséges intelligencia által generált, fiktív személyről készült videófelvételeket használ megtévesztő politikai tartalmak tolmácsolására” – mondta Jack Stubbs, a Graphika alelnöke az AFP-nek.

A Graphika által elemzett egyik videóban egy Alexként bemutatkozó, fiktív férfi műsorvezető bírálja az Egyesült Államok tétlenségét az országot sújtó fegyvereserőszak-hullámban.

Egy másik videós hírben egy női műsorvezető a Kína és az Egyesült Államok közötti „nagyhatalmi együttműködés” fontosságát méltatja.

Deepfake 'news anchors'.



The "news broadcasters" appear stunningly real, but they are AI-generated deepfakes in first-of-their-kind propaganda videos that a research report attributes to Chinese state-aligned actorshttps://t.co/QN0AXF9Mpf