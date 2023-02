Tovább emelkedett az áldozatok száma Törökországban, két gyereket élve emeltek ki a romok alól

Egy 13 éves lányt Gaziantep városban találtak meg a túlélők után kutató mentőegységek jóval a mentés szempontjából kritikusnak számító első 72 óra után.

Hatay tartományban pedig egy hét hónapos kisfiút mentettek ki, aki több mint 140 órát töltött egy betonlap alatt.

Török sajtójelentések beszámoltak egy 70 éves és egy 35 éves nő, valamint hatéves kislánya sikeres kiszabadításáról is. A vasárnap kora reggel elérhető hivatalos adatok szerint a hétfői 7-8-as erősségű földrengés következtében 24 617 ember vesztette életét Törökországban és 3574-en haltak meg Szíriában. A sérültek száma meghaladja a 80 ezret – írta az MTI.

A törökországi Kahramanmaras városban Martin Griffiths, az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó szervezetének (OCHA) vezetője azt mondta a Sky News csatornának, hogy

a halálos áldozatok számát még nem lehet megállapítani, a mostani akár a kétszeresére vagy még tovább is emelkedhet.

Építési vállalkozókat vettek őrizetbe

Fuat Oktay török alelnök közölte, hogy a tíz érintett tartományban vizsgálni kezdték, milyen törvénysértések történhettek, amelyek az épületek összeomlásához vezettek.

Eljárás indult 131 ember ellen, aki olyan épületek kivitelezéséért volt felelős, amelyek összedőltek a földrengésben.

Egy embert már őrizetbe vettek, 113 ellen elfogatóparancsot adtak ki.

A The New York Times beszámolója szerint a török igazságügyi minisztérium arra utasította a tartományok tisztviselőit, hogy hozzanak létre „földrengésbűncselekmények kivizsgálására szolgáló egységeket”. Azt is kérte, hogy nevezzenek ki ügyészeket, akik büntetőeljárást indítanak az összes kivitelező ellen, akik felelősek az épületek összeomlásáért. Azt írták, az épületek nem feleltek meg azon előírásoknak, amelyeket egy 1999-es hasonló katasztrófa után vezettek be.

Szombaton Erdogan azt mondta, hogy ez a földrengés „háromszor nagyobb és pusztítóbb volt, mint az 1999-es”. Ugyanakkor elismerte, hogy a válaszlépések lassúak voltak, és azt mondta, hogy az ország nem volt felkészülve egy ekkora földrengésre.

A török ellenzék egyébként a kormányt, és Recep Tayyip Erdogant hibáztatja amiatt, hogy ekkora pusztítást okozott a földrengés. A török elnök szerint azonban egy ilyen időszakban nem kéne politikai érdekből negatív kampányt folytatni ellene.

Murat Kurum városrendezési miniszter arról számolt be, hogy áttekintették 172 ezer épület állapotát a tíz érintett tartományban, és megállapították, hogy mintegy 25 ezer épület súlyosan megrongálódott, sokat sürgősen el kell bontani.

(Borítókép: romok a földrengés sújtotta Iszkenderunban. Fotó: Benoit Tessier / Reuters)