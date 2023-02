Fogy a lőszer, az ukránok könyörögnek

Ukrajnának „azonnal” szüksége van újabb nyugati lőszerszállítmányokra – erről írt cikkében a Financial Times.

A lap szerint ukrán tisztviselők azt mondták, hogy rendkívül nagy szükségük lenne az újabb szállítmányokra most, amikor küszöbön áll egy újabb nagy orosz offenzíva.

Nincs annyi lőszerünk, mint amennyire szükségünk lenne

– mondta az egyik tisztviselő.

A Financial Times cikkében azt is felvetették, hogy Volodimir Zelenszkij elnök valójában nem is elsősorban azért utazott Európába a héten, hogy modern vadászgépeket kérjen a Nyugattól, hanem azért, hogy lőszert kérjen tőlük (ezt a feltételezést erősítheti az a sajtóhír is, miszerint az ukrán elnök a tagállami vezetőknek már egy kész listát adott át arról, hogy mi mindenre lenne szükségük).

Mint a cikkben írták: az ukránok attól tartanak, hogy az újabb orosz támadás miatt kimerülhetnek a készleteik, valamint attól, hogy Oroszország még a nyugati szankciók ellenére is sokkal gyorsabban tudja pótolni a készleteit. Mint a Financial Times cikkében írták: Ukrajna egyedüli a tüzérségi lövedékekből körülbelül 5000 darabot tüzel el naponta, ami megfelel egy kisebb Európa ország által egyetlen évre rendelt mennyiségnek.