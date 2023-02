Az orosz Wagner-zsoldoscsoport vezetője egy interjúban azt mondta, két évbe is beletelhet, mire Moszkva teljes egészében ellenőrzése alá vonja azt a két kelet-ukrajnai régiót, amelyek elfoglalását a háború egyik fő céljaként jelölt meg.

Jevgenyij Prigozsin értelmezése szerint Oroszország teljes mértékben ellenőrzése alá akarja vonni a donyecki és luhanszki területeket. „Ez 1,5-2 évig is eltarthat” – vélekedett a katonai magánszervezet első embere.

„Ha el kell jutnunk a Dnyeperig, akkor már három évről beszélünk” – tette hozzá Prigozsin, utalva egy nagyobb területre, amely a hatalmas Dnyeper folyóig terjedne, amely nagyjából észak-déli irányban fut, kettészelve Ukrajnát.

Az elejtett információmorzsák ritka bepillantást engednek a konfliktus várható időtartamára vonatkozó orosz várakozásokba egy olyan embertől, akinek magánhadserege a leghevesebb harcok középpontjában áll, írja a Reuters.

Bahmut elfoglalása kötelező feladat az oroszoknak

Prigozsin nem az orosz hadsereg nevében beszélt, de az elmúlt hónapokban többször is felhívta magára a figyelmet, többek között azzal, hogy kritizálta a hadsereg vezetését a közel egy éve tartó háborúban elkövetett hibái miatt. A mostani interjúban viszont leszögezte, hogy nem rendelkezik semmiféle politikai ambícióval.

A Wagner-csoport alapítója időnként vulgáris nyelvezetet használva azt mondta, Oroszországnak el kell foglalnia Bahmutot. Arra a kérdésre, hogy az orosz erők közel állnak-e a város teljes blokádjának eléréséhez, azt felelte: „Valószínűleg túl korai lenne azt mondani, hogy közel járunk ehhez. Sok út vezet kifelé és kevesebb befelé. Az ukrán csapatok jól kiképzettek, heves ellenállásba ütköztünk. De jól boldogulunk” – mondta.

Prigozsin az interjú során alaposan megválogatta a szavait, sőt, egyszer egyenesen belenézett a kamerába, úgy jelentette ki, nem kritizál senkit. Azt viszont megjegyezte, hogy a felső vezetésnek meg kell értenie a fronton lévő emberek helyzetét.

„Tehát ha egy tábornok bemegy egy lövészárokba és beszél az emberekkel, akkor a katonák megnyugodnak, mert azt fogják érezni, hogy támogatják őket, nem kell egyedül megküzdeniük a problémákkal” – mondta.

Az Egyesült Államok becslése szerint a Wagner jelenleg mintegy 50 ezer emberrel vesz részt a háborúban. Ebből 10 ezer szerződéses, 40 ezer pedig börtönökből toborzott fegyveres.

A csoportot többek között civilek meggyilkolásával is vádolják. Prigozsin tagadott, és arra kérte Washingtont, hogy „tisztázza”, milyen bűncselekménnyel vádolják a Wagnert. Arról is beszélt, hogy felhagytak a foglyok toborzásával, és azt is tagadta, hogy korábban „ágyútöltelékként” használták őket.

(Borítókép: egy terepszínű egyenruhát viselő férfi kisétál a PMC Wagner Központ szentpétervári irodaházából 2022. november 4-én. Fotó: Igor Russak / Reuters)