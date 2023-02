Megbetegedett Kamilla királyné, lemondta a programjait

Korábban a Buckingham-palota még csak annyit közölt, hogy Kamilla királyné elhalasztotta a keddre tervezett nyugat-midlandi útját, mert elkapott egy szezonális betegséget.

A palota hétfői közleményében már azt írta, hogy Őfelsége

megfázásos tünetektől szenvedett, majd az elvégzett koronavírustesztje pozitív lett.

„Sajnálattal kell hírt adnunk arról, hogy ezért a királyné lemondta az erre a hétre tervezett összes nyilvános programját. Őfelsége őszinte bocsánatkérését fejezi ki azoknak, akik részt szerettek volna venni ezeken a programokon” – áll a kommünikében.

A Sky News értesülései szerint Kamilla királyné keddre több kötelezettséget, megjelenést is vállalt, többek között a birminghami Edgbastonban lévő Elmhurst Balettiskola alapításának százéves évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségen is részt vett volna, valamint egy könyvtárba is ellátogatott volna.

A Buckingham-palota szóvivője közölte: nem marad el az összes rendezvény, amelyiket lehet, azt későbbi időpontra halasztják, amikor Őfelsége már eleget tud tenni a meghívásoknak.