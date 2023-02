„Nem bombázhatjuk Londont?”

Nagy-Britannia február 8-án bejelentette, hogy azonnali katonai szállítmányokat indít Ukrajna irányába, egyúttal ígéretet tett az ukrán pilóták szakszerű kiképzésére.

Szolovjov most a brit parlament elleni támadásra szólított fel az orosz állami tévében – derül ki az Anton Gerascsenko ukrán elnöki tanácsadó által közzétett videóból.

– jelentette ki a televíziós műsorvezető.

„Önök határozzátok meg, hogy mi Oroszország számunkra? Ebben az esetben nem ismerjük el önöket. Számunkra egyáltalán nem létezik Anglia. Nincs Franciaország. Nincs Németország. Helyette náci államok vannak, amelyeket az oroszfóbia egyesít” – intézett kirohanást a Nyugat ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök jóbarátja.

Solovyev "bombs" London and British Parliament again. I've lost count already. pic.twitter.com/T6GN35UGtG

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy Oroszország elveszíti az országa elleni háborút, és megköszönte a briteknek, hogy a háború első napjától kezdve számíthattak a segítségükre.

Ukrajna megpróbált felkészülni a Donbászban zajló orosz offenzívára, de Moszkva több százezer katonát összpontosított az ország keleti részén. Oroszország minden erejével igyekszik feltörni az ukrán fegyveres erők védelmét.

Számos katonai elemző véli úgy, hogy a régóta várt orosz offenzíva már folyamatban van, és várhatóan felgyorsul, ahogy közeledik az invázió első évfordulója.

Közben az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma vasárnap arról írt, hogy az elmúlt két hétben az orosz erők valószínűleg a legmagasabb veszteségeket szenvedték el az ukrajnai invázió első hete óta.

Az ukrán védelmi minisztérium február 12-én közölte, hogy Oroszország szombaton mintegy 900 katonát vesztett Ukrajnában. Ugyan a brit védelmi hírszerzés nem tudta megerősíteni az információt, de a szakértők szerint a tendenciák valószínűleg pontosak. Számos katonai elemző úgy véli, hogy a régóta várt orosz offenzíva már folyamatban van, és várhatóan felgyorsul, ahogy közeledik az invázió első évfordulója.

A vasárnapi jelentés szerint az elmúlt hét nap átlaga napi 824 orosz veszteség volt, ami több mint négyszerese a 2022 június–júliusában jelentett aránynak, közölte a tárca.

Az orosz veszteségek növekedése többek között a kiképzett személyzet, a koordináció és az erőforrások hiányával magyarázható – írták.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/is1JQ7T8pE



** #StandWithUkraine ** pic.twitter.com/4Fz8VPKU7g

*

*