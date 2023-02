Néhány év múlva olcsóbbak lesznek az elektromos autók a hagyományosnál

Módosítaná az unió az új gépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírásokat. A javaslatról szóló európai parlamenti vitában jelentette ki Frans Timmermans, az európai zöldmegállapodásért felelős uniós biztos, hogy az elektromos járművek néhány éven belül olcsóbbak lesznek, mint a belső égésű motorral hajtottak, így a fogyasztóknak is sokkal könnyebb lesz a választás. Az elektromos járművek üzemeltetési költségei pedig már most is alacsonyabbak, mint a belső égésű motorral hajtott autóké.

A biztos a strasbourgi plenáris ülésen zajló vitában kijelentette, az európai embereknek minél előbb hozzá kell férniük a megfizethető, tiszta közlekedéshez, ezért az új szabályokat a lehető leggyorsabban be kell vezetni. A javaslat szerint egyébként



13 év múlva nem lehet majd új benzines és dízelmotoros autót forgalomba hozni az EU-ban.

A biztos úgy látja, a z európai autóipar jelenleg a legjobb és leginnovatívabb a világon, ám ezt a versenyelőnyt meg kell tartani. Kína ugyanis tavaly több elektromosautó-modellt vezetett be a nemzetközi piacokon, amelyek jó minőségű, egyre inkább megfizethető gépjárművek. A biztos szerint

versenyeznünk kell velük, nem adhatjuk át kívülállóknak ezt az iparágat, be kell fektetnünk az európai autóipar átalakításába, és elektromos járműveket a világszintű fogyasztásra kell gyártanunk.

Mindehhez megfelelően képzett dolgozókra, fenntartható munkahelyekre van szükség. „Az ipari forradalom zajlik, akár tetszik, akár nem. Dönthetünk úgy, hogy a társadalmi értékeinkkel összeegyeztethető módon élére állunk, vagy átadhatjuk a vezetést a világ más részeinek, de akkor az ipar leépülésével kell számolnunk” – jelentette ki.

Tóth Edina a vitában túl rövidnek minősítette a 13 éves határidőt. A Fidesz EP-képviselője szerint nincs megfelelő töltőinfrastruktúra, sem fizetőképes kereslet a szén-dioxid-mentes korszak elkezdéséhez.

Az alacsonyabb jövedelmű polgárok jelentős része pedig nem tud majd új autót vásárolni, tovább nő a gépjárművek átlagéletkora, régi, rossz minőségű autók árasztják el az utakat.



A belső égésű motorok meglátása szerint fejlődhetnek, a fejlett szintetikus üzemanyagok pedig változást hozhatnak.

A szén-dioxid-kibocsátási normák felülvizsgálatára vonatkozó jogalkotási javaslatot az Európai Bizottság terjesztette be 2021 júliusában. A javaslat értelmében 2035-ig fokozatosan meg kell szüntetni a dízel- és a benzinüzemű autók értékesítését, és minden új gyártású autónak kibocsátásmentesnek kell lennie. Az előterjesztésről csütörtökön szavaz az Európai Parlament.