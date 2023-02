Sorra veszik őrizetbe az összeomlott épületek kivitelezőit Törökországban

„A lelkiismeretem tiszta” – így védekezett az egyik török építési vállalkozó letartóztatása után. „Negyvennégy épületet építettem, közülük csak négy dőlt össze.”

A török elnök 2019-es kampánykörútján magasztalta a pártja által elfogadtatott jogszabályt, amely lehetővé tette az ingatlantulajdonosok számára, hogy az építési szabálysértéseket elnézzék, és ne kényszerüljenek költséges felújításokra. A lépés kockázatos volt a gyakori földrengésekkel sújtott Törökországban, ahol az építkezések szabályozását épp azért szigorították, hogy rengésbiztosabb otthonok épüljenek.

A választók azonban elégedettek voltak a megoldással. A Hatay, Kahramanmaras és Malatya tartományokban tartott gyűléseken Recep Tayyip Erdogan közölte, hogy a jogszabály több mint 438 ezer ingatlantulajdonos problémáját „oldotta meg”.

Az építési szakértők szerint a silány minőségű építkezések valószínűleg súlyosbították a földrengés pusztításának mértékét, és növelték az áldozatok számát. A török kormány válaszul letartóztatott az összeomlott épületekhez köthető néhány építési vállalkozót, az igazságügyi minisztérium pedig vizsgálatot indított a földrengés okozta bűncselekmények kivizsgálására – jelentette a The New York Times.

A szakértők szerint azonban a kivitelezők nem fejezhették volna be projektjeiket olyan tisztviselők jóváhagyása nélkül, akik eddig megúszták a felelősségre vonást.

„A vállalkozók megbélyegzése a közfelháborodásra adott válaszlépés” – reagált az Építőmérnökök Kamarájának korábbi elnöke. „Az igazi bűnösök a jelenlegi kormány és az előző kormányok, amelyek a rendszert a jelenlegi formájában tartották fenn” – érvelt Taner Yüzgec.

Erdogan gazdaságfejlesztési politikájának egyik hajtóereje az építőipar volt. Két évtizedes elnöki és miniszterelnöki tevékenysége során a gazdasági növekedés egyik pillérévé tette az utak, hidak, bevásárlóközpontok és lakások kiterjedt építését a csaknem 85 milliós Törökországban.

Az építőipari mágnások közül sokan szoros kapcsolatban állnak vele vagy a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjával. A gazdasági növekedés kérdéseket vetett fel: vajon nem kapkodták el az építkezést, vajon kifogástalan munkát végeztek?

