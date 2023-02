Beperelték Ursula von der Leyent

Annak ellenére, hogy már több mint egy éve húzódik az Európai Bizottság elnöke körüli „SMS-gate”, továbbra sincs előrelépés – a New York Times most ezt gyorsítaná fel egy perrel.

Tovább dagad az Európai Bizottság német elnökének, Ursula von der Leyenéknek az SMS-ügye. Annak ellenére, hogy az Európai ombudsman már tavaly januárban megállapította, hogy az Európai Bizottságnak nyilvánosságra kellene hoznia a bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltásokat, Von der Leyen csapata a mai napig nem tette ezt meg.

Azonban vannak, akik megunták a várakozást, és a New York Times úgy döntött, perrel próbálja kötelezni az EB-elnököt, hogy hozzák nyilvánosságra az SMS-eit.

A pert még január 25-én indították a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bíróságán (EUB), azonban eddig túl sok információ nincs róla. Az amerikai lap szűkszavúan csak úgy kommentálta az ügyet a Politicónak, hogy a The New York Times sok, információszabadságra vonatkozó kérelmet nyújt be, és sok az aktív ügy, emiatt jelenleg nem tudnak nyilatkozni, míg a bizottság elhárította a kéréseket.

A bizottság elnökének az SMS-ügye egyébként régóta húzódik: Von der Leyen még egy, The New York Timesnak 2021-ben adott interjúban árulta el egykor, hogy gyakran vált üzeneteket a Pfizer-vezérigazgató Albert Bourlával, miközben az EB elnökeként épp 1,8 milliárd vakcina lekötéséről tárgyalt a gyógyszeripari céggel.

Ezután a netzpolitik.org újságírója kikérte az Európai Bizottságtól ezeket az üzeneteket,

azonban azt az Európai BIzottság nem adta ki, mondván: az EB-elnök üzenetváltásai egy cég vezérigazgatójával nem minősülnek iratnak, így azokat nem őrzik meg.

A bizottság eddig még nem hozta nyilvánosságra az SMS-eket, annak ellenére, hogy az európai ombudsman tavaly januárban megállapította, hogy bármilyen tartalom, amely a döntéshozatallal, a tevékenységgel és a döntésekkel kapcsolatos, függetlenül annak formájától, az dokumentumnak minősül, mivel nem a forma, hanem a tartalom számít.

Egyébként mint arra a Spiegel egy korábbi cikkében emlékeztetett, Von der Leyennek nemcsak EB-elnökként, hanem még német védelmi miniszterként is volt egy hasonló ügye: akkor a Bundestag egyik bizottsága szerette volna elkérni Von der Leyen üzeneteit, mindhiába.

