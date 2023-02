A Nyugat a Gripenek átadásáról is tárgyal Ukrajnával

Olekszij Reznyikov szerdán érkezett Brüsszelbe, hogy a NATO vezetőivel tárgyaljon, és ezt megelőzően nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek. Mint mondta:

BIZTOS ABBAN, HOGY UKRAJNA ELŐBB-UTÓBB VÉGÜL MEGKAPJA A MODERN VADÁSZGÉPEKET A NYUGATTÓL.

Reznyikov arra hivatkozott, hogy korábban számos nyugati fegyverrendszerről azt mondták a nyugati partnereik, hogy azokat nem szállítják le, de aztán meggondolták magukat, és, mint mondta, „a lehetetlen lehetségessé vált”.

Szerinte hasonló forgatókönyv várható a vadászgépeknél is (ilyen véleményt már hetekkel ezelőtti megfogalmazott a védelmi minisztérium egyik tanácsadója is, amiről itt írtunk).

Az ukrán védelmi miniszter azt is hangsúlyozta, hogy a modern gépekre azért lenne nagy szükség lenne, mert a szárazföldre telepített légvédelmi rendszerek önmagukban még nem elégségesek. „Nagy szükség van a gépekre, hogy megvédjük a légterünket. Át kell vennünk az irányítást az ukrajnai légtér felett. Csak így tudjuk megvédeni a civil lakosságot, ez az elsődleges szempont, és persze az is fontos, hogy a fegyveres erőket is megvédjük” – fogalmazott Reznyikov a Reuters szerint, majd azt is hozzátette:

Ha igazi offenzívát kezdenek [az oroszok], akkor biztos, hogy vadászgépeket is bevetnek azért, hogy megállítsák a védelmi erőinket. Ez egy valós fenyegetés, ezért van szükségünk a kifinomultabb, modernebb vadászgépekre, hogy megállítsuk, legyőzzük, elrettentsük őket.

Gripeneket kaphat Ukrajna?

Olekszij Reznyikov ezután arra is kitért, hogy a NATO védelmi minisztereivel nemcsak az F–16-osok, hanem más vadászgépek átadásáról is tárgyalnak.

A miniszter név szerint említette a svéd gyártmányú Gripeneket, amelyek szerinte a második legjobb alternatívát jelentik az F–16-osok után.

Én arról álmodozom, hogy F–16-osokat kapunk. De a Gripenek is nagyon jók lennének

– fogalmazott a védelmi miniszter, hozzátéve: a nyugati védelmi miniszterekkel rendre azzal viccelődik, hogy most már mindent megkaptak, egyedül a vadászgépek hiányoznak még „a Télapónak küldött kívánságlistájukról”.

A svédek is elismerték, hogy már fontolgatják a Gripenek átadását

Szerdán megszólalt ez ügyben Paul Jonson svéd védelmi miniszter, aki a Jevropejszkaja Pravdának azt mondta:

Svédország hivatalos megkeresést kapott az ukránok részéről a Gripenek átadásával kapcsolatban.

„Zelenszkij elnök is megfogalmazta ezt a kérést. A Gripeneknél azonban korlátozást jelent az, hogy ezek a vadászgépek nagyon fontos szerepet játszanak a területi integritásunk, szuverenitásunk fenntartásánál. Ez egy komoly akadályt jelent a saját védelmi erőforrásaink szempontjából” – mondta a miniszter, miközben leszögezte, hogy továbbra is elkötelezettek Ukrajna megerősítése mellett.

A Gripeneket évek óta használja a Magyar Honvédség is, amely a minap számolt be arról, hogy milyen, az ukrajnai háborúban bevált eszközöket terveznek beszerezni. Könnyen lehet, hogy most ennek a forgatókönyvnek a fordítottját láthatjuk, és az ukrán hadsereg fog megerősödni a honvédségnél használt eszközökkel.

A háború fejleményeit szerdán is percről percre közvetítjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Gripen vadászgép. Fotó: Chris Ison – PA Images / PA Images / Getty Images)