Lövöldözés volt egy amerikai bevásárlóközpontban, halott is van

Két férfit őrizetbe vettek, így már nem fenyegeti közvetlen veszély a lakosságot – közölte Peter Pacillas rendőrfőnök nem sokkal a lövöldözés után.

„Nagy volt a káosz, az emberek menekültek, amerre látták. Nagyon megijedtek” – mondta Robert Gómez rendőr őrmester. Két férfit válságos állapotban szállítottak kórházba – erősítette meg az egészségügyi intézmény a CNN értesülését. A harmadik sérült állapota, akit Gómez szerint szintén kórházba vittek a mentők, nem tisztázott.

Another day, another mass shooting in America! 1 killed, 3 injured in a shooting at a mall in El Paso, Texas.



Thoughts and Prayers aren’t working!



