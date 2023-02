Szörnyű végjátékra számít Ukrajnában a CIA volt tanácsadója

Továbbra is Ukrajna összeomlására számít James G. Rickards befektetési bankár, a CIA volt stratégiai tanácsadója, aki már korábban is arról írt, hogy Ukrajnának óriási veszteségei vannak. Most azt is hozzátette, hogy szerinte ukrán összeomlás esetén az Egyesült Államok katonákat küld Ukrajnába, aminek beláthatatlan következményei lehetnek.

Rickards január elején is hosszú véleménycikket írt arról, hogy az ukránok szerinte „körülbelül 8-10-szer” annyi katonát veszítenek, mint az oroszok, és végső soron e miatt az emberveszteség miatt omlanak össze.

A volt CIA-tanácsadó most egy újabb véleménycikket írt a háborúról, amiben szintén arról írt, hogy „fenntarthatatlanok” az ukránok veszteségei. Állítása szerint a „hiteles” jelentésekből az látszik, hogy

500 ezer fő körül lehet az ukránok vesztesége.

Továbbra sem egyértelmű, hogy Rickards milyen jelentésekre alapozza ezt a kijelentést. Az amerikai hírszerzés a múlt év végén körülbelül 100 ezerre becsülte a konfliktusban meghalt ukrán katonák számát, és az oroszokét is (ezekről az ukrán veszteségekről Ursula von der Leyen EB-elnök is beszélt akkor). Azóta a német hírszerzés egyik, kiszivárgott jelentése utalt még arra, hogy az ukránoknak jelentős, napi szinten három számjegyű veszteségei lehetnek egyedül Bahmut városánál.

A nyugati harckocsik sem nyerik meg a háborút

Visszatérve a cikkre, a CIA volt tanácsadója úgy vélte, hogy a 100 ezer orosz katonáról szóló jelentés túloz, majd azt is hozzátette, hiába ír a mainstream nyugati sajtó arról, hogy az amerikai Abrams, a brit Challenger és a német Leopard tankok segítségével Ukrajna győzhet a háborúban, ez nem történik meg.

Mint írta, a brit és német tankok érkezésére még hónapokra lesz szükség, az Abramsek pedig jó eséllyel legkorábban 2024-ben állhatnak hadrendbe Ukrajnában (mindezt a külföldi sajtóban megjelent hírek is megerősítették). James Rickards azt is hozzátette, hogy az amerikai harckocsiknál több módosítást is el kell végezni, és nem lesz olyan fejlett a harcrendszerük és páncélzatuk, mint az eredetieknek, mert a Pentagon nem szeretné, ha az oroszok elzsákmányolnák ezeket.

Ha a NATO-harckocsik meg is érkeznek, az oroszok jó eséllyel elég hamar megsemmisítik ezeket tüzérséggel, tankelhárító fegyverekkel és precíziós rakétákkal. Ezek jó tankok, de közel sem sérthetetlenek […] Az oroszok nem különösebben aggódnak miattuk

– írta Rickards.

Azt is hozzátette, hogy a harckocsiknak nagy szükségük lenne légi támogatásra is, amelyet Ukrajna egyelőre nem tud biztosítani (ugyanerről James Stavridis amerikai tábornok, a NATO európai erőinek korábbi főparancsnoka szintén írt pár héttel ezelőtt). Emiatt kéri most Ukrajna az F–16-osok átadását, de a volt CIA-tanácsadó szerint azok a gépek sem jelentenének elegendő segítséget, mert az orosz légvédelem megsemmisítené a nyugati gépeket is.

Bahmut elestével kezdődhet az összeomlás

James Rickards arra is kitért, hogy ha Bahmut városa elesik – ami heteken belül megtörténhet –, akkor sokkal jelentősebb csapás lesz Ukrajnára nézve katonailag, mint azt a nyugati sajtó zöme sugallja. Mint írta:

Ukrajna egész, 800 mérföld hosszú védelmi vonala elkezd összeomlani akkor, és nem lesz olyan megerősített pozíciójuk, ahova visszavonulhat. Az ukrán katonák, bármilyen bátrak és kompetensek is, kimerültek, és kezdenek kifogyni az utánpótlásból.

Azt is hozzátette, hogy mindeközben Oroszország egyre csak fokozza a nyomást, és (a Financial Times értesülése szerint) rengeteg harckocsival, repülővel és tüzérségi eszközzel indítanak offenzívát a következő napokban. A volt tanácsadó ezután tért ki arra, hogy egyáltalán nem „örül” Oroszország győzelmének, de úgy látja, hogy a tények „objektív vizsgálatának” fényében elkerülhetetlen az orosz győzelem.

E vizsgálat alapján úgy vélem, hogy Oroszország katonai győzelmet fog aratni a háborúban. A nyugati katonai támogatás meghosszabbíthatja ugyan a küzdelmet, de a végkimenetelt nem változtathatja meg. Csak elodázza az elkerülhetetlent, és sokkal több ember halálát okozza

– írta.

Szörnyű végjáték jöhet

James Rickards végül arról írt, hogy egyre nagyobb az esélye annak, hogy kitör egy nukleáris háború, szerinte az Egyesült Államok háborús szerepvállalása, valamint Oroszország válaszlépései is az eszkalációt erősítik. Mint írta: sok lépés választ még el minket a nukleáris konfliktustól, de egyik fél sem mutat hajlandóságot arra, hogy deeszkalálja a konfliktust, ami aggodalomra ad okot.

Hozzátette azt is, hogy egy ukrán összeomlás esetén „szörnyű végjátékot” hozhat magával. Méghozzá azért, mert Ukrajna után az Egyesült Államok lehet a háború legnagyobb vesztese, és ez kétségbeesett lépésekhez vezethet.

Lehet, hogy a kétségbeesett Biden parancsot ad a katonáknak arra, hogy vonuljanak be Nyugat-Ukrajnába, és akadályozzák meg, hogy Oroszország az egész országot elfoglalja. El lehet képzelni, hogy ez milyen következményekkel járhat. Akkor ez a proxiháború átalakulhat egy közvetlen háborúvá az Egyesült Államok és Oroszország között

– fogalmazott James Rickards, aki szerint egyre valószínűbbnek tűnik ez a forgatókönyv.

A háború fejleményeit pénteken is percről percre közvetítjük. Többek közt írtunk arról is, hogy a brit hírszerzés értesülése szerint mennyi katonát veszített Oroszország a háborúban.

(Borítókép: James Rickards 2015. december 30-án. Fotó: Chris Goodney / Bloomberg / Getty Images)