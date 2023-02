Az aggodalom a legfelsőbb körökből érkezett:

Most minden kockán forog

− üzente Rupert Murdoch a Fox News vezérigazgatójának, Suzanne Scottnak.

A milliárdos alapító nagyon szerette volna, ha a republikánus jelölt győzedelmeskedik a közelgő georgiai szenátusi előválasztáson. „Segítünk, ahogy csak tudunk” − írta.

Emellett azt is tanácsolta Scottnak, hogy tartsa szemmel a kisebb, konzervatívabb csatorna nézettségének emelkedését, amelynek választási szkepticizmusa hirtelen visszhangra talált a Trump-párti nézők körében − írja riportjában a The Washington Post.

A újonnan nyilvánosságra hozott üzenetek azt mutatják, hogy a Fox vezetői abban a hónapban egy komoly dilemmával szembesültek: ha elmondják a nézőknek az igazat a választásokról, az tönkreteheti az üzleti modelljüket.

„A CNN tönkrevert minket!” − írta Murdoch Scottnak november 8-án, egy nappal az után, hogy a legtöbb hírügynökség kihirdette Biden győzelmét. „Gondolom, a nézőink nem ezt akarják látni.”

Az, hogy a Fox hűséges nézői mit akartak nézni − és mit volt hajlandó tenni a Fox News, hogy megtartsa őket −, központi kérdésként merült fel a Dominion Voting Systems által a csatorna ellen indított, 1,6 milliárd dolláros rágalmazási perben.

A szoftvercég által megszerzett és csütörtökön egy delaware-i bírósági beadványból nyilvánosságra került belső levelezések és tanúvallomások tömkelege azt mutatja, hogy a Fox magas rangú vezetői és a műsorvezetők négyszemközt aggodalmaskodtak az elcsalt választásról szóló hamis állítások miatt, amelyeket Trump szövetségesei a 2020-as választást követő hetekben a Fox műsoraiban népszerűsítettek. „Sidney Powell hazudik” − írta Tucker Carlson sztárműsorvezető a producerének Trump egyik ügyvédjéről, aki a Foxon szólalt meg, és alaptalan vádakat sorolt Carlsonnak. „NINCS bizonyíték a csalásra” − írta Bret Baier műsorvezető is az egyik főnökének.

A felperes ügyvédei azzal érvelnek, hogy az ilyen üzenetek bizonyítják, a Fox vezetői tudták, hogy az állítások, miszerint a Dominion rendszere „átírta” a szavazatokat a számlálásnál Trumpról Bidenre, nem igazak − mégis „terjesztették és támogatták” azokat.

A Dominion beadványa azonban muníciót ad a régóta hangoztatott érvelésükhöz is: a Fox azért engedte a hamis állítások megjelenését, mert félt, hogy a Newsmax, az egyre inkább Trump-párti hírcsatorna miatt elveszíti nézőit.

− mondta Timothy Zick, a William & Mary Egyetem jogi karának az amerikai alkotmány szólásszabadságról szóló első kiegészítésére szakosodott professzora, aki „rendkívülinek” nevezte a belső kommunikáció szabadosságát.

Egy nyilatkozatban a Fox szóvivője azt mondta:

A Dominion és opportunista tulajdonosai által generált zaj és zűrzavar nagy lesz, de az ügy lényege továbbra is a sajtószabadságról és a szólásszabadságról szól, amelyek az alkotmány és a The New York Times kontra Sullivan precedens által védett alapvető jogok.