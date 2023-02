Videóriport az amerikai gyárból, ahol Ukrajnának gyártják a tüzérségi lőszert

A CNN által bemutatott, Pennsylvania állambeli gyárban havonta körülbelül 11 ezer darab 155mm-es tüzérségi lőszert gyártanak le. Mint a riportban elhangzott: állandó versenyfutásban vannak az idővel, ugyanis az ukrán hadsereg rendkívül sok lőszert használ el.

A havonta legyártott lőszermennyiséget ÁTLAGOSAN NAGYJÁBÓL 3-4 NAP ALATT TÜZELI EL az ukrán hadsereg.

A videóban részletesen bemutatták azt az eljárást is, amellyel ezeket a lőszereket gyártják.

A nyersanyagot körülbelül 2000 fokra hevítik fel, és így formálják meg a lőszerhüvelyt, mindössze néhány óra leforgása alatt. Ha elkészültek, akkor különféle teszteknek vetik alá ezeket, hogy megbizonyosodjanak a strapabíróságukról, és ha minden stimmel, akkor utána egy másik gyárban töltik beléjük a robbanószert.

A CNN riportjában azt is megemlítették, hogy az amerikai kormányzat újabb fegyvergyárakat létesít a közeljövőben Texasban és Kanadában azért, hogy elegendő lőszert tudjanak gyártani az ukránok mellett maguknak is. Doug Bush, az amerikai hadsereg beszerzésért felelős vezetője azt mondta, a koreai háború óta most zajlik a legnagyobb fegyvergyártás-bővítési program az Egyesült Államokban.

A minap írtunk arról is, hogy az ukrajnai háború kezdete óta nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte fegyverkezési verseny kezdődött, mivel a konfliktus rávilágított arra, hogy jelen pillanatban egy hadseregnek sincs elegendő készlete a fegyverekből ahhoz, hogy megvívjon egy nagy, intenzív háborút.