Egy nő azt állítja, hogy a világ leghíresebb eltűnt gyermeke

A kiskorú még 2007-ben tűnt el Portugáliában, és a hatóságok szerint minden jel arra mutat, hogy meggyilkolták (bár a maradványai mind a mai napig nem kerültek elő). A nyomozás azóta is tart, a gyilkosság elsőszámú gyanúsítottja pedig egy német pedofil, Christian Brückner – bár róla tavaly több tanú is azt állította, hogy nem követhette el a gyilkosságot.

A férfi 2022 őszén nyilatkozott a börtönből, és azt mondta, próbálják megtörni, vallomásra kényszeríteni a hatóságok, de továbbra is tagadta, hogy ő követte volna el a bűncselekményt.

Egyáltalán nincs bizonyíték arra, hogy elkövettem volna ezeket a bűncselekményeket. Nincs DNS, semmi. Az ügyészség próbál csapdába ejteni, és reméli, hogy összetörök a mentális nyomás alatt. Azt remélik, hogy szimplán igent mondok mindenre, ami esélyt ad arra, hogy megszabaduljak ettől a lelki terrortól

– mondta akkor Brückner.

Az ügy most újabb furcsa fordulatot vett, mivel egy fiatal német nő azt állítja, hogy

szerinte ő lehet a Portugáliában eltűnt kislány.

A rejtélyes, saját bevallása szerint 21 éves nő alig egy napja tűnt fel az Instagramon, ahol az „iammadeleinemcann” felhasználónévvel regisztrált. Állítása szerint őt is elrabolták gyermekkorában, és nem sok mindenre emlékszik, viszont csak néhány hónapja döbbent rá arra, hogy ő lehet Madeleiine McCann.

Az Instagramján azt is leírta, hogy annak a pedofilnak a fia, aki őt fogságban tartotta és zaklatta, gyanúsított volt McCann ügyében is. A 21 éves kor ugyan nem stimmel (mivel McCann, ha élne, most 19 éves lenne), de ezt azzal magyarázza, lehet, hogy rosszul tudja a saját korát.

Bizonyítékként mindössze annyit tud felhozni, hogy hasonló helyeken vannak szeplői, mint az eltűnt kislánynak voltak. Az Instagramján – ahol már több mint 60 ezer követőre tett szert – azt írta, szeretne DNS-tesztet végeztetni az eltűnt kislány szüleivel együtt, hogy kiderüljön az igazság (legutóbbi, 24 órán át elérhető posztjában azt írta, hogy sikerült elérni a családot, és hamarosan elvégzik a tesztet).

Majdnem tízezerszer gondolták, hogy megtalálták az eltűnt kislányt

A Daily Mirror szerint a nyomozók egyelőre nem vették komolyan a német nő kijelentését, és továbbra is úgy vélik, hogy Madeleine McCann meghalt 2007-ben. A brit lap arra is emlékeztetett, hogy 2021-ben már volt egy tiktokker is, akiről azt gyanították, hogy Madeleine McCann lehet, mert hasonlít rá. Sőt

2016-ban, egy jelentésben az áll, hogy a világ 101 országában majdnem 9 ezer alkalommal jelentették be azt, hogy megtalálhatták Madeleine McCannt.

Hitelt érdemlően azonban egyik esetben sem sikerült ezt bizonyítani. Mindössze azt tűnik biztosnak, hogy Christian Brückner ellen idén nyáron vádat emelnek a portugál hatóságok a gyilkosság miatt.