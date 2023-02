Egy török város, amelyet elkerült a földrengés

Több mint 40 ezer halálos áldozatot követelt a Törökországban és Szíriában történt február 6-ai földrengés. A 7,8-as erősségű földmozgás miatt rengetegen rekedtek a romok alatt, a mentésben több magyar egység is részt vett, köztük a HUNOR speciális alakulat.

Az 55 tagú mentőegység – tűzoltók, katonaorvosok és a mentőszolgálat munkatársai – február 7-én kezdte a munkát, és vasárnap délig dolgoztak a kárterületen.

A New York Times nemrég olyan török városról számolt be egyik cikkében, ahol még csak sérülés sem történt a természeti katasztrófa miatt. Az epicentrumtól 80 kilométerre fekvő Erzinben több ok húzódik emögött, köztük a polgármester szerint betartott szigorú egészségügyi normák, valamint a talajszerkezet.

Nincsenek romok, nem keletkeztek károk, és sérülés sem történt a földrengés következtében

– mondta Ökkes Elmasoglu, Erzin polgármestere.

Stop az illegalitásnak

A városvezető arról is beszélt, hogy Erzinben évek óta semmilyen formában nem volt engedélyezve az illegális építkezés, ráadásul a piacot is komoly ellenőrzés kísérte. Abban az esetben pedig, ha valaki hasonlóval próbálkozott, rögtön feljelentést tettek, vagy több esetben épületeket is leromboltak emiatt.

Ökkes Elmasoglu visszaemlékezése szerint hozzáállása akkoriban sokakat felbőszített, ő azonban nem engedett elképzeléséből, mivel úgy vélték,

bármikor jöhet egy újabb nagy erejű földrengés.

Erzinben a társasházakat legfeljebb négyemeletesre tervezték biztonsági okból, az elmúlt években csupán néhány hatemeletesre adtak ki engedélyt. A szabályozást azért tartották fontosnak, mert egy földrengés idején nagyobb veszélyben vannak azok, akik toronyépületekben vannak.

A New York Times megjegyzi, hogy Törökországban mindezek mellett az is problémát jelent, hogy a hatóságok nem képesek nyomon követni az építkezéseket.

Mindemellett a nagyobb projekteknél a tapasztalatlan ingatlanfejlesztők a szabályozásokat is gyakorta figyelmen kívül hagyják, köztük a szeizmikus építési szempontokat. Ezek ráadásul épp az épületvédelmet szolgálnák a földrengésekkor.

(Borítókép: Összedőlt épületek Kahramanmaras városában, Törökországban 2023. február 14-én. Fotó: OZAN KOSE / AFP)