A magyargyűlölő ukrán politikus posztolta, milyen „elismerést” kapott Orbán Viktortól

Viktor Baloga, az ukrán parlament képviselője Facebook-posztban ismertbe be, hogy valóban kitiltották a schengeni övezetből. Szerinte a lépés mögött személyesen Orbán Viktor áll.

Viktor Baloga és fia, Andrij Baloga munkácsi polgármester több magyarellenes akciót is végrehajtott az utóbbi hónapokban, években Kárpátalján. Hozzájuk köthető a munkácsi turulszobor tavaly őszi botránya is.

Sajtóértesülések alapján januárban már felvetődött, hogy az incidensekre válaszolva a magyar kormány kérelmezhette azt, hogy Balogáékat tiltsák ki a schengeni övezetből öt évre, ugyanis a család január közepén nem tudott belépni Szlovákiába. Hivatalosan akkor senki sem erősítette meg, hogy valóban kitiltották őket, de nem sokkal később a munkácsi polgármester parancsára újabb magyarellenes intézkedéseket hajtottak végre.

Viktor Baloga most posztjában megerősítette, hogy tényleg ki vannak tiltva. Mint írta:

Kaptam egy elismerést Orbántól, ettől a sekélyes kortárs figurától arról, hogy veszélyt jelentek Magyarország nemzetbiztonságára.

Viktor Baloga azzal folytatta, hogy szerinte a magyar hatóságok „megijedtek a turulszobor eltávolítása” miatt, és úgy látja, hogy az efféle döntések csak azt bizonyítják, eredményes az „Ukrajna területi integritásáért és szuverenitásáért” folytatott küzdelem. Hozzátette azt is, hogy szerinte díszes „társaságba” került, mivel a magyar kormány korábban az Ukrán Nemzetbiztonsági Szolgálat azon tagjait is kitiltotta, akik Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke ellen nyomoznak, valamint bizonyos lembergi aktivisták is hasonló sorsra jutottak szerinte.

Az ukrán képviselő azt írta, hogy a kitiltás ellenére is látogatásokat tesz az Európa Unióban „Ukrajna barátainál” (hogy miként, azt nem fejtette ki), de Magyarországra ezután nem jön, ahogy eddig se tette. „Isten kegyelméből túléljük Putyint, Orbánt és minden mást is” – írta a bejegyzése végén.

(Borítókép: Viktor Baloga 2012. március 28-án. Fotó: Balázs Attila / MTI)