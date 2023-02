Az író – akit Oroszországból ki is tiltottak évekkel ezelőtt, arra hivatkozva, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent – úgy fogalmazott cikkében: Oroszországnak ma nem itt kellene tartania semmilyen értelemben. Ha az országot Putyin megfelelően kormányozta volna, akkor gazdaságilag például ma egy szinten lehetnének Japánnal vagy Németországgal – írta.

Ezzel szemben szerinte „Putyin és cinkosai” az utóbbi években arra koncentráltak, hogy minél több pénzt lophassanak maguknak, és ez már Oroszország fejlettségében is egyre inkább megmutatkozott. Szerinte ezzel magyarázható az, hogy az utóbbi években Putyin külső ellenségként állította be Ukrajnát, majd háborút is indított ellene azért, hogy elterelje a figyelmet a gondokról (a szerző szerint Putyin korábban ugyanígy járt el a csecsenek és a grúzok elleni háborúk, valamint a Krím megszállásakor is).

„Egy félős kis ember, aki túl sok pénzt lopott”

Bill Browder arra is kitért cikkében, hogy egyes „kremlológusok” úgy látják: Putyinnak jó okai lehettek arra, hogy elindítsa a háborút. Szerinte viszont az, amire az orosz elnök hivatkozik, mindig csak egy hazugság.

Putyin állandóan hazudik. Ködevés arról beszélni, hogy a NATO terjeszkedésétől tart, vagy hogy bármilyen víziója lenne egy nagy Oroszországról. Ez a háború nem ezekről szól, hanem arról, hogy van egy félős kis ember, aki túl sok pénzt lopott, és most nem mer szembenézni a következményekkel

– vélekedett Bill Browder, aki szerint Putyinnak az egyedüli célja most az, hogy legyen kivel háborúznia, és ebből adódóan hiába tárgyalnak vele a külföldi politikusok békéről, nem fog belemenni semmilyen egyezségbe.

Ukrajna után nekimehetnek a NATO-nak is

A brit író szerint ezt a helyzetet két dolog oldhatja fel: ha Oroszország vagy Ukrajna megnyeri a háborút. Hozzátette azt is, hogy az előbbi eshetőség esetén Észtország, Litvánia és Lengyelország lesznek a következő célpontok, az orosz nukleáris rakéták pedig eközben Londont, Berlint és Washington veszik majd célba, azért, hogy elrettentsék őket a kelet-európai országok megvédésétől.

Akkor majd [Putyin] szépen hátradől és sunyin mosolyog, miközben mi azon vitatkozunk, hogy életbe léptessük-e a NATO alapszerződésének ötödik cikkelyét

– írta Bill Browder (Az ötös cikkely a megtámadott NATO-tagországok kollektív védelméről szól. A tavaly ősszel, Lengyelországban történt rakétabecsapódásnál nem ennek, hanem egy másiknak, a négyesnek az életbe léptetését fontolgatta a NATO).

A brit szerző végül azt írta: ahhoz, hogy a fenti forgatókönyvet elkerülje a NATO, Ukrajnának meg kell nyernie a háborút. Mint írta, a Nyugat eddig elengedő támogatást adott ahhoz, hogy Ukrajna ne veszítse el a háborút, de ahhoz nem, hogy meg is nyerje azt. Szerinte épp ezért mindent meg kell adni Ukrajnának, amit az ukránok csak kérnek, beleértve a modern vadászgépeket és a nagy hatótávolságú tüzérségi eszközöket is.

Egy nagy leckét megtanultam a Putyinnal folytatott állandó küzdelmeimből: az ő ereje 90 százalékban abból táplálkozik, hogy elhiteti magáról, hogy erős. Én most elmondom, hogy egyáltalán nem az. A zsigereiben ezt ő is érzi – ezért kezdte el az Ukrajna elleni háborút –, és valójában nagyon meg van rémülve.

– vélekedett írása végén a brit szerző, aki szerint ha a nyugati vezetők határozottan állást foglalnak Putyinnal szemben, akkor nagyon hamar legyőzhetik őt.

A háború fejleményeit vasárnap is percről percre közvetítjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Bill Browder. Fotó: Luke MacGregor / Bloomberg / Getty Images)