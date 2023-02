Így néz ki a mozgó bunker, amivel Putyin Oroszországot járja

A tudósítók által tavaly ősszel felfedezett vasútállomásnak van egy helikopter-leszállóhelye, és szigorú ellenőrzés alatt áll. A hírek szerint a titkos vasútállomás és a vonalak 2019-ben épültek.

A műholdas fotókat is tartalmazó jelentés szerint egy másik vasútállomás 2015-ben épült a Moszkva melletti Novo-Ogarjovóban, mintegy 400 méterre Vlagyimir Putyin rezidenciájától.

Az egymilliárd rubelre becsült páncélvonat átalakítása 2014-ben kezdődött, és 2021 második felében kezdte használni az államfő, amikor az orosz erők Ukrajna lerohanására készültek. Vlagyimir Putyin állítólag azért kezdett el vonatot használni repülőgép helyett, mert azt nehezebb nyomon követni.

In 2021, Putin began traveling in an armored train, especially for trips to his residence in Valdai. Unlike his plane, it can’t be tracked online. It is disguised as an ordinary train, but is distinguished by roof covers that hide special communications antennas. pic.twitter.com/SVWmdor0mv