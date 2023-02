Előre szóltak Biden látogatásáról az oroszoknak, nehogy rakétákkal lőjék Kijevet

„Értesítettük az oroszokat, hogy Biden elnök Kijevbe utazik. Ezt néhány órával az indulása előtt tettük meg, hogy elkerüljük a konfliktust” − mondta újságíróknak Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó, aki elkísérte az elnököt az útra.

A kommunikáció érzékeny jellege miatt nem fogok belemenni abba, hogyan reagáltak vagy mi volt az üzenetünk pontos formája

− fejtette ki.

Joe Biden hétfőn érkezett Kijevbe, első ízben látogatott el az országba az orosz csapatok 2022. február 24-i inváziója óta. A látogatást szigorú titoktartás mellett szervezték meg − közölte az AFP hírügynökség.

Biden vasárnap a kora reggeli órákban indult el az Andrews légi bázisról. A Fehér Ház munkatársai azonban közölték, hogy egyelőre nem árulhatják el, pontosan hogyan jutott el a harcok sújtotta ukrán fővárosba.

Nem árulunk el konkrét logisztikai részleteket, amíg az utazás teljesen le nem zárul

− mondta Kate Bedingfield, a Fehér ház kommunikációs igazgatója.

Sullivan szerint az utazás „komoly biztonsági, operatív és logisztikai erőfeszítéseket igényelt az amerikai kormány szakembereitől, hogy a kockázatokat kezelhető méretűvé csökkentsék. Természetesen egy ilyen vállalkozásban mindig van kockázat, Biden elnök azonban fontosnak tartotta, hogy megtegye az utat.”

Az elnököt csak két újságíró kísérhette el, ők is csupán 15 perccel a gép felszállása előtt értesültek arról, hogy Joe Biden is ott van az Air Force One fedélzetén.

2008 óta egyébként most először járt amerikai elnök Ukrajnában. Ukrán médiajelentések szerint Joe Biden vonattal utazott az ukrán fővárosba.

Az ukrán békefeltételekről is beszélt a két elnök

Jake Sullivan arról is elárult részleteket, hogy Joe Biden konkrétan miről tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel − írta meg a The Guardian.

Az elkövetkező hónapok hadműveleteiről beszéltek, és arról, hogy milyen képességekre van szüksége Ukrajnának ahhoz, hogy a harctéren sikeres lehessen. Beszéltek Ukrajna szükségleteiről az energia, az infrastruktúra, a gazdasági támogatások, a humanitárius szükségletek tekintetében, és beszéltek politikai kérdésekről is, beleértve az ENSZ Közgyűlésének közelgő, Ukrajnával foglalkozó ülését. Megvitatták Ukrajna békefeltételeit és erőfeszítéseit, hogy nemzetközi támogatást szerezzen egy igazságos, fenntartható és tartós, az ENSZ Alapokmányának elveire − köztük elsősorban a szuverenitásra és a területi integritásra − épülő béke érdekében

− mondta el.

Sullivan közölte: az elnök „a lehető legtöbbet kívánta kihozni ki a helyszínen töltött idejéből, amelyről tudta, hogy korlátozott lesz”.

Éppen ezért nagyon koncentrált arra, hogy milyen megközelítést alkalmaz a beszélgetésben, hogyan tudják közösen áttekinteni a 2023-ban esedékes lépéseket, és hogy közös megegyezésre jussanak a kitűzendő célokat illetően

− fogalmazott.

Kijevben megszólaltak a légvédelmi szirénák

Szergej Markov orosz politológus, Vlagyimir Putyin elnök volt szóvivője azt állítja, hogy Moszkva garantálta Biden biztonságát az ukrán fővárosba tett útja alatt.

„Joe Biden csak úgy volt hajlandó Kijevbe utazni, hogy Vlagyimir Putyin személyesen garantálta a biztonságát, hogy nem lesznek rakéta- és légicsapások a látogatása során” – mondta Markov az al-Dzsazírának.

Nem sokkal az amerikai elnök érkezése előtt Ukrajna-szerte megszólaltak a légiszirénák, miután belorusz repülőterekről orosz katonai repülőgépek szálltak fel – írja a Kyiv Independent.

Joe Biden ukrajnai látogatásáról ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

(Borítókép: Joe Biden és Volodimir Zelenszkij Kijevben a Szent Mihály-székesegyháznál 2023. február 20-án. Fotó: MTI / AP / Evan Vucci)