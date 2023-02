Putyin hű szövetségesei álomba szenderültek az orosz elnök beszéde közben

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, illetve Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese sem tudta legyűrni a fáradtság, elgyötörtség érzését.

Looks like Medvedev did indeed go to sleep. Everything is normal pic.twitter.com/3QLVw1lLqP

Sok fegyvert ígért, és sírig tartó hűséget esküdött a neonáci rezsimnek – írta Joe Biden amerikai elnökről Dmitrij Medvegyev még hétfőn. A politikus úgy látja, a Nyugat rendszeresen támogatja Ukrajnát fegyverekkel, mindez lehetővé teszi a NATO-országok hadiipari komplexumai számára, hogy pénzt keressenek és fegyvereket adjanak el világszerte.

Egy másik kollázson az látszik, ahogy a közönség soraiból egyszerre nyolcan is elalszanak, írja az RTL.

It was estimated that during Putin's speech, they applauded him 53 times, probably trying to wake up the sleeping beauties. pic.twitter.com/Dj8EC0zYMi