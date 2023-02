Rejtélyes halált halt az oroszokkal találkozó külügyminiszter

Tavaly ősszel, 64 éves korában váratlanul meghalt Uladzimir Makej, aki 2012-től haláláig látta el a tárcavezetői tisztséget Belaruszban. A hatóságok akkor nem közölték halálának okát, a korábban megjelent sajtóhírek szerint szívrohamban halt meg.

Big news from Belarus.



The Foreign Minister, Vladimir Makei, has suddenly died at age 64



He was an expert on contacts with the EU & had for years warned about Russia’s plans to subjugate Belarus



He was seen as a potential successor to Lukashenko & a “westernizer”



Suspicious…