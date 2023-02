Moszkva tesztelte a Sátánt Biden ukrajnai látogatásakor

Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétakísérletet hajtott végre, amikor Joe Biden amerikai elnök hétfőn Ukrajnában járt, a jelek szerint azonban nem sikerült – közölte két, az ügyet ismerő amerikai tisztviselő.

Oroszország a kilövésről előzetesen értesítette az Egyesült Államokat a védelmi vonalakon keresztül – mondta az egyik tisztviselő. Egy másik szerint a teszt nem jelentett kockázatot az Egyesült Államokra nézve, ezért nem tekintették a rakétakísérletet anomáliának vagy eszkalációnak.

A SARMAT rakéta – Nyugaton a Sátán 2 becenévre hallgató, több nukleáris robbanófej hordozására alkalmas – tesztje a jelek szerint sikertelen volt, mondták a tisztviselők. A rakétát már korábban is sikeresen tesztelték, és ha ez a mostani sikerrel járt volna, amerikai tisztviselők szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a keddi beszédében biztosan kihangsúlyozta volna.

Így viszont az orosz elnök még csak említést sem tett beszédében a kilövésről.

Oroszország felfüggesztette nukleáris megállapodását

Cserébe hivatalosan is megerősítette, hogy Oroszország ideiglenesen felfüggesztette a START nukleáris megállapodást, veszélybe sodorva a világ két legnagyobb nukleáris arzenálját birtokló ország utolsó fennmaradó egyezményét.

A CNN először arról számolt be forrásaira hivatkozva, hogy a teszt akkor történt, amikor Biden Ukrajnában tartózkodott, cikkük megjelenése után azonban az egyik forrás azt állította, hogy a rakétakísérlet közvetlenül azelőtt történt, hogy Biden az országban járt. A másik forrás nem pontosította a részleteket, csupán annyit mondott, hogy a kísérletre hétfőn került sor.

Nem az első alkalom

Putyin a múltban már jelentett be sikeres rakétakísérleteket, többek között tavaly áprilisban, alig néhány hónappal azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az a teszt is egy SARMAT rakétára vonatkozott, amelyet először 2016-ban mutattak be, és amelyről az orosz állami média azt állította, hogy hatótávolsága meghaladja a 11 ezer kilométert.

Putyin tavaly arra figyelmeztetett, hogy a rakéta „gondolkodásra fogja serkenteni azokat, akik fenyegetni próbálják Oroszországot”. Akkoriban a nyugati szakértők a 2022-es tesztet nukleáris kardcsörtének állították be, és úgy vélték, hogy Oroszország ezzel akarta elterelni katonai kudarcairól a figyelmet.

(Borítókép: A Sarmat interkontinentális ballisztikus rakéta fellövése egy 2022. április 20-án közzétett fényképen. Fotó: Handout / Russian Defence Ministry / AFP)