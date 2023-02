Újabb földrengés rázta meg Romániát

A 15 kilométeres mélységben bekövetkezett földmozgás epicentruma az Országos Földfizikai Intézet szerint Gorj megyében volt, ahol február 13. óta szinte folyamatos a szeizmikus tevékenység – írja a Maszol. Információik szerint

az újabb földrengést szerda reggel fél kilenc előtt pár perccel mérték.

Február 13-án, hétfőn 5,2-es, másnap 5,7-es erősségű földrengés rázta meg a térséget, majd február 17-én egy újabb földrengés, amit több térségben is érezni lehetett. Több lakossági bejelentés is érkezett szerkesztőségünkbe a február 13-i földrengés után. Nem sokkal 14 óra után több olvasói levél is érkezett szerkesztőségünkhöz, egy hölgy arról írt, hogy Hódmezővásárhelyen 14.30-kor érezni lehetett, hogy megmozdul a föld.

A szerda reggeli természeti jelenséget Nagyszebentől 104 kilométerre délnyugatra, Craiovától 108 kilométerre északnyugatra mérték, az epicentruma Temesvártól 163, Kolozsvártól 180, Aradtól 181 kilométerre volt.