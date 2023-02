Sean Penn: Orbán Viktor csak Putyint ismétli

A színész-rendező először Volodimir Zelenszkijről szeretett volna filmet forgatni, hogy megismerje az ukrán elnökben a tudatosságot, amelyet tanúsított. Azt tartotta izgalmasnak a rendező, hogy Donald Trumpnak és Vlagyimir Putyinnak sem hódolt be Zelenszkij, majd látta a Nép szolgája című sorozatot, amelyben az ukrán elnök főszerepet játszott.

Ezt követően arról beszélt, hogy személyesen is találkozott már Putyinnal egy alkalommal a Doha Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol Jack Nicholsonnal díszvendégek voltak. Akkor elmondása szerint brutális erőszakot tanúsítottak az őt szállító emberek, és sajnálja, hogy nem szólalt fel az erőszak ellen, aminek szemtanúja volt.

Akkor, abban a kontextusban és időben nem volt ezen semmi kifogásolnivaló. Bár az feltűnhetett volna, hogy a szervezők olyan sofőrökkel ellátott kocsikkal szállítottak minket, melyeket embertelenül gyorsan vezettek, és az apró falvakban majdnem halálra gázolták a helyieket, akik kis pónikkal húzott kocsikkal próbáltak közlekedni. A kocsikísérők kihajoltak az ablakon, és gumibotokkal is fenyegették és ütötték őket. Nem tudtam hova tenni akkor ezt az agressziót. Lelkiismeret-furdalásom van, hogy akkor nem emeltem szót ellene

– árulta el a színész a Népszavának, majd hozzátette: csak reménykedni tud abban, hogy Ukrajna nem válik ilyen hellyé a háború alatt, hanem prosperáló, gazdag országként tud felállni.

Sean Penn önkéntesen vonult be a frontvonalra az ukránok oldalán. Ezzel kapcsolatban azt mondta, „annak az amerikainak éreztem magam, aki egyszer tisztában volt azzal, mi a hazafiság, de már elfelejtette, mint majdnem mindenki más. Az a fajta bátorság is inspirált, amelyről az ukrán katonák tettek tanúbizonyságot kameráink előtt.”

Állítása szerint harcoló katonák bátran kritizálták még Zelenszkijt is a kamerák előtt, hogy „nem elég tökös”. Szerinte nem gyakori, hogy a legjobb formájukat hozzák az emberek a legnagyobb válságokban, de Ukrajnára ez a jellemző, ugyanis olyan erő tartja egyben őket 2014 óta, amely segítségével szembe mernek szállni az agresszióval. Ukrajna győzelmével kapcsolatban nem tudja, Ukrajna megnyeri-e a háborút, de szerinte csak ez az elfogadható.

Legalábbis ez az ukrán álláspont. Sőt a német és az amerikai is ez. Az, hogy ha egy agresszor megtámadja az országod, lerohanja a városaidat, civileket mészárolnak le, nem megbocsátható. Nem lehet olyan megoldás, hogy Ukrajna területeiből az oroszok kapjanak. Nem lehet tárgyalás alapja, hogy mit nyernek. Csak az lehet megegyezés tárgya, hogy hány oroszt ítélnek el a háborús bűnei miatt. A kétkedőknek még egyszer hangsúlyozom: Oroszország megszálló erő

– fogalmazott Sean Penn.

Ezt követően került szóba Orbán Viktor magyar miniszterelnök, aki szerinte csak Putyint ismételgeti.

A magyar álláspont megegyezik az orosszal, ezekről már túl sokat is hallottunk Putyin részéről, Orbán csak ezt ismételgeti. Ugyanakkor szeretnénk, ha a film eljutna Magyarországra, sőt Oroszországba is, mivel életbevágó, hogy egyre több olyan ember legyen ezekben az országokban, akik látják és értik, mi a tét és miért zajlik a háború most Ukrajnában.