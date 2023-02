Lengyelország barikádokat állít a Belarusszal közös határai mentén

„Megkezdtük a biztonság megelőzés céljából történő bővítését az orosz és belorusz határon” – jelentette be a Twitteren Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter.

Ez a védelmi és elrettentő stratégiánk része

– fogalmazott bejegyzésében. A poszthoz képeket tett közzé, amelyeken barikádok láthatók.

Közben a fegyveres erők főparancsnoksága arról számolt be, hogy a lengyel hadsereg „az Oroszországgal és Belarusszal közös határon kijelölt területek bővítését végzi Lengyelország biztonságának szavatolása érdekében”. Ugyanakkor kijelentették:

Nem zárunk le működő határátkelőket.

Lengyelország is küzd az illegális migrációval. Több intézkedést is meghoztak, 2022-ben fejezték be a 186 kilométer hosszú acélfal építését, amely 5,5 méter magas. Ezenfelül még folyamatban van az elektronikus sorompó telepítése is, amely kamerákból és érzékelőkből áll majd.

A PolsatNews szerint februárban 1047-en próbálták meg illegálisan átlépni a határt. Az elmúlt napon 31 személy próbált meg átjutni a Belarusszal közös határon.