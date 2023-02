Helyi idő szerint csütörtökön, kora reggel 6,8-as erősségű földrengés rázta meg Tádzsikisztán egy gyengén lakott, távoli részét Kína nyugati, Hszincsiang régiójának közelében, jelentette a Washington Post.

More Videos Strong 7.1-magnitude earthquake hits eastern #Tajikistan , near the border with China an Hour ago. TELEGRAM JOIN * https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/2q8hknOZk9

Az amerikai földtani intézet szerint a földrengés epicentruma 20 kilométerre volt a föld alatt.

A rengés a határon túl, a Hszincsiangban lévő Kasgár prefektúra és Kizilszu Kirgiz Autonóm Prefektúra egyes területein erősen érezhető volt, de áldozatokról és károkról egyelőre nem érkezett hír – közölte a kínai állami média a helyi tisztviselőkre hivatkozva.

A 6.8-magnitude earthquake hit eastern Tajikistan ,Near China's far western Xinjiang region. The earthquake struck around 5:37 am local time at a depth of about 20.5 km.**#Tajikistan #China pic.twitter.com/qN4jN58NLG