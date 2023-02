Kitüntették Novák Katalint

Novák Katalin a hét közepén Varsóba utazott, ahol többek között Joe Biden amerikai elnökkel is találkozott. Biden az ukrajnai invázió egyéves évfordulója alkalmából látogatott el Lengyelországba.

A köztársasági elnök útja innen Portugáliába vezetett, ahol Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnökkel találkozott, aki a legmagasabb portugál állami kitüntetést adta át Novák Katalinnak.

Köszönöm Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnöknek a pompás fogadtatást és azt, hogy megtisztelt a legmagasabb portugál állami kitüntetéssel. A ma kezdődött állami látogatás is jelzi, hogy a portugál-magyar barátság erősebb, mint valaha, amihez hozzájárul elnök úr politikai józansága is. Köszöntöm elnök urat a Családbarát Elnökök Hálózatában is